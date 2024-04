Coppa Italia, Lazio-Juventus: le probabili formazioni e i precedenti

Semifinale di ritorno di Coppa Italia, con la squadra allenata da Massimiliano Allegri che ha vinto il match d’andata per 2-0 grazie ai gol di Chiesa e Vlahovic. Domani all’Olimpico i bianconeri si giocano la possibilità di conquistare l’ennesima finale della competizione: di seguito le probabili formazioni di Lazio-Juventus e i precedenti, ripresi dal sito ufficiale bianconero.

Probabili formazioni Lazio-Juventus

LAZIO (3-4-2-1): Mandas; Patric, Romagnoli, Gila; Lazzari, Kamada, Vecino, Marusic; Luis Alberto, Felipe Anderson; Castellanos. All. Tudor

JUVENTUS (3-5-2): Perin; Rugani, Bremer, Danilo; Cambiaso, McKennie, Locatelli, Rabiot, Kostic; Chiesa, Vlahovic. All. Allegri

Lazio-Juventus, i precedenti

Considerando tutte le competizioni, la Juventus è la formazione contro cui la Lazio ha perso più partite dal 1929/30 (99);

La squadra biancoceleste potrebbe diventare solamente la seconda, dopo l’Inter (103), a perdere almeno 100 incontri con i bianconeri in gare ufficiali dalla nascita della Serie A a girone unico;

La Lazio ha perso le ultime cinque partite giocate contro la Juventus in Coppa Italia e per la prima volta ha raggiunto una serie negativa lunga almeno cinque incontri contro una singola avversaria nel torneo;

Dall’altra, parte, i bianconeri potrebbero vincere oltre cinque scontri diretti contro la stessa formazione in Coppa Italia per la quarta volta (strisce di otto contro Brescia e Taranto, sei contro il Genoa);

La Lazio ha perso senza segnare tutte le ultime quattro partite di Coppa Italia contro la Juventus; nella competizione, solo il Catanzaro contro il Napoli è arrivato a cinque sconfitte di fila senza nemmeno una rete realizzata;

La Lazio non ha trovato la rete nel match di andata contro la Juventus e non resta senza segnare per due incontri di fila in Coppa Italia dal 2018 – semifinali di andata e ritorno contro il Milan in quel caso;

Dopo aver vinto quattro partite casalinghe consecutive contro la Juventus in Coppa Italia, la Lazio ha perso la più recente, il 20 gennaio 2016;

I biancocelesti non hanno mai subito due sconfitte interne di fila contro i bianconeri nella competizione;

La Lazio ha vinto gli ultimi due match interni contro la Juventus, entrambi in Serie A;

I biancocelesti non arrivano a tre successi consecutivi davanti al proprio pubblico contro i bianconeri dal periodo tra gennaio 2000 e novembre 2001 (uno in Coppa Italia, due in campionato);

Dopo una serie di 23 partite con almeno una rete segnata in casa della Lazio tra tutte le competizioni, la Juventus è rimasta a secco nella più recente (1-0 in campionato il 30 marzo) e potrebbe infilare due partite senza reti sul campo dei biancocelesti per la prima volta dal periodo tra il 2001 e il 2004 (quattro di fila in quel caso, ultima delle quali proprio in una finale di andata in Coppa Italia, terminata 2-0).

Lazio-Juventus, dove vedere il match in TV e streaming

Il match tra Lazio e Juventus sarà visibile in diretta su Canale 5, disponibile anche in streaming su Infinity+ e il sito di SportMediaset.