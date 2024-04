Marquez travolge la MotoGP: annuncio bomba

Marc Marquez vuole tornare quanto prima ai vertici della MotoGP. Il pluricampione del mondo nel team Gresini ha ritrovato grande entusiasmo

Non è ancora riuscito a vincere un gran premio in questo avvio di stagione ma c’è chi è pronto a scommettere sull’imminente prima vittoria di Marc Marquez in questo mondiale di MotoGP. Il trentunenne fuoriclasse di Cervera si sta adattando rapidamente alla nuova squadra, il team Gresini e soprattutto alla Ducati Desmosedici che i vertici di Borgo Panigale gli hanno messo a disposizione.

La prossima gara è in programma domenica prossima a Jerez de la Frontera, in Spagna, uno dei circuiti più classici del motomondiale e da sempre riserva di caccia dei piloti iberici. Per questo motivo proprio Marquez insieme ai connazionali Jorge Martin e il giovane Pedro Acosta è considerato dagli addetti ai lavori il favorito per la conquista della gara.

Detto questo, l’interesse di appassionati e addetti ai lavori è già rivolto alla prossima stagione e ad un mercato piloti che promette scintille. E uno dei protagonisti in tal senso con ogni probabilità sarà proprio Marquez: del resto l’ex rivale numero uno di Valentino Rossi ha firmato con il team Gresini per una sola stagione, una scelta nient’affatto casuale.

Il Cabroncito ha deciso in tal senso proprio per avere ampia possibilità di scelta in vista del 2025, quando parecchie carte saranno rimescolate e tutti gli scenari diventeranno realizzabili. Il sogno di Marquez è affiancare Pecco Bagnaia nel team ufficiale Ducati al posto di Bastianini. Ma ad oggi è solo una splendida suggestione o poco più.

Marquez, le dichiarazioni fanno sognare: ha già firmato con qualcuno?

In un’intervista rilasciata ai microfoni di TNT Sports, l’ex pilota della Honda ha dichiarato di immaginare un mercato piloti quanto mai interessante e ricco di colpi di scena: “Onestamente, penso che il mercato sarà più appassionato quest’anno e ci vorrà più tempo per firmare contratti e tutto il resto“.

Una campagna trasferimenti che vedrà soprattutto lui tra gli attori principali: “Per me tutte le porte sono aperte. Il fatto è che più sei veloce in pista, più porte si aprono per te. Questo è il mio obiettivo. In questo momento sono in una posizione diversa perché ora mi sto divertendo, mi sento competitivo e voglio continuare a divertirmi. Sono aperto ad ascoltare tutti“. In sintesi, il sei volte campione del mondo di MotoGP considera il team Gresini un’esperienza di passaggio in vista di un accordo con un team ufficiale.