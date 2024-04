“Nicolas Burdisso lascerà la Fiorentina alla fine della stagione. Il suo contratto era in scadenza, non ci sono margini per il rinnovo”, così Alfredo Pedullà sul proprio sito, con l’esperto di mercato che fornisce un altro indizio sul futuro dell’argentino. “Quest’ultimo ha avuto qualche proposta, è un candidato per la Roma visto che ha un grande rapporto con De Rossi e di sicuro è nella lista dei papabili per il ruolo di direttore sportivo”.