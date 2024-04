Pioli stravolge l’attacco: verso la scelta a sorpresa

Pioli prova la svolta tattica per sorprendere Simone Inzaghi e la capolista Inter. Secondo le ultime indiscrezioni dell’immediata vigilia del Derby che potrebbe valere lo scudetto per i nerazzurri, il tecnico dei rossoneri è pronto a rivoluzionare il suo schieramento per mettere in difficoltà e cogliere di sorpresa la capolista.

La carta della speranza risponde al nome di Rafael Leao. Il portoghese sarà infatti lanciato nel ruolo di attaccante centrale nello schieramento rossonero, con la contestuale rinuncia ad un attaccante di ruolo come Olivier Giroud che dovrebbe dunque partire dalla panchina insieme a Jovic.

Alle sue spalle i tre prescelti per costruire la manovra in fase avanzata saranno da destra Musah, con Loftus Cheek centrale e Pulisic sul lato mancino. Mediana qualitativa con Reijnders ed Adli davanti alla difesa composta da Calabria, Tomori e Gabbia assieme a Theo Hernandez. Tra i pali ovviamente Mike Maignan.