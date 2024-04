Roma-Bologna, le probabili formazioni: Abraham torna dall’inizio

Dopo il passaggio del turno in Europa League, i giallorossi tornano a pensare al campionato. Nella probabili formazioni di Roma-Bologna si rivede Abraham dal primo minuto. La squadra allenata da Daniele De Rossi giocherà anche giovedì prossimo gli ultimi 20 minuti di Udine dopo il malore accusato da N’Dicka in campo. Il tecnico capitolino non dovrebbe stravolgere la formazione: certe le assenze del difensore ivoriano e di Romelu Lukaku, uscito malconcio dal match dell’Olimpico nella prima frazione di gioco. Stesso discorso per il Bologna di Thiago Motta in cui mancherà il capitano Lewis Ferguson, indisponibile dopo la rottura del crociato. Il club felsineo è reduce da due pareggi consecutivi per 0-0 contro Frosinone e Monza ed occupa la quarta posizione in classifica con un vantaggio di quattro punti sui capitolini.

Probabili formazioni Roma-Bologna

ROMA (4-3-3): Svilar; Karsdorp, Mancini, Llorente, Angelino; Cristante, Paredes, Pellegrini; Dybala, Abraham, El Sharaawy. Allenatore: De Rossi.

BOLOGNA (4-1-4-1): Skorupski; Posch, Beukema, Lucumi, Kristiansen; Freuler; Orsolini, Aebischer, Fabbian, Saelemaekers; Zirkzee. Allenatore: Thiago Motta.

Roma-Bologna, le designazioni arbitrali

ARBITRO: Maresca della sezione di Napoli. ASSISTENTI: Passeri-Di Costanzo. QUARTO UFFICIALE: Sacchi. VAR: Irrati. ASS. VAR: Chiffi.

Dove vedere Roma-Bologna in tv e streaming

Il match tra Roma e Bologna è in programma lunedì 22 aprile alle ore 18:30 allo stadio Olimpico. L’incontro sarà trasmesso in streaming sulla piattaforma DAZN e in diretta tv su Sky Zona Dazn (canale 214).