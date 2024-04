Si è disputato ieri sera il Superclasico 262 della storia. La gara è terminata con il punteggio di 2-3 a favore del Boca Juniors che ha sconfitto il River Plate. Determinante la doppietta di Merentiel e il gol di Cavani. A nulla sono servite per il River le reti di Borja e Paulo Diaz, che avevano recuperato per la gara all’ultimo. In semifinale di Copa de La Liga, gli Xeneizes affronteranno così l’Estudiantes.

Ecco le immagini della gara con il commento del nostro Ivan Fusto: