Lotta salvezza, calendari a confronto: 7 squadre in 9 punti a 5 turni dal termine

Tutte concentrate in 9 punti: mancano 5 turni alla fine del campionato e la lotta salvezza in Serie A è agli sgoccioli. Ieri per le squadre impegnate nella lotta per non retrocedere si è conclusa la 33a giornata del massimo campionato italiano: Cagliari 2-2 Juventus, Verona 1-0 Udinese, Sassuolo 0-3 Lecce, Empoli 1-0 Napoli, Torino 0-0 Frosinone.

Calendari a confronto della lotta salvezza in Serie A

Lecce 35 punti

34a giornata: Lecce-Monza

35a giornata: Cagliari-Lecce

36a giornata: Lecce-Udinese

37a giornata: Lecce-Atalanta

38a giornata: Napoli-Lecce

Cagliari 32 punti

34a giornata: Genoa-Cagliari

35a giornata: Cagliari-Lecce

36a giornata: Milan-Cagliari

37a giornata: Sassuolo-Cagliari

38a giornata: Cagliari-Fiorentina

Verona 31 punti

34a giornata: Lazio-Verona

35a giornata: Verona-Fiorentina

36a giornata: Verona-Torino

37a giornata: Salernitana-Verona

38a giornata: Verona-Inter

Empoli 31 punti

34a giornata: Atalanta-Empoli

35a giornata: Empoli-Frosinone

36a giornata: Lazio-Empoli

37a giornata: Udinese-Empoli

38a giornata: Empoli-Roma

Udinese 28 punti

Recupero 32a giornata Udinese-Roma (si ripartirà dall’1-1, mancano gli ultimi 20 minuti del match).

34a giornata: Bologna-Udinese

35a giornata: Udinese-Napoli

36a giornata: Lecce-Udinese

37a giornata: Udinese-Empoli

38a giornata: Frosinone-Udinese

Frosinone 28 punti

34a giornata: Frosinone-Salernitana

35a giornata: Empoli-Frosinone

36a giornata: Frosinone-Inter

37a giornata: Monza-Frosinone

38a giornata: Frosinone-Udinese

Sassuolo 26 punti

34a giornata: Fiorentina-Sassuolo

35a giornata: Sassuolo-Inter

36a giornata: Genoa-Sassuolo

37a giornata: Sassuolo-Cagliari

38a giornata: Lazio-Sassuolo

N.B. In grassetto gli scontri diretti