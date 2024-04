Ultim’ora Verstappen alla Ferrari: annuncio improvviso

Max Verstappen alla Ferrari, tifosi sotto shock: l’annuncio improvviso spiazza il mondo della Formula 1

Il mondo della Formula 1 da qualche anno a questa parte non può che inchinarsi a Max Verstappen. Il dominio della Red Bull è in gran parte merito del talento dell’olandese che nelle ultime ore è finito al centro di un annuncio pazzesco.

Dopo il caso Horner la situazione in casa Red Bull è stata tesa, ricca di potenziali colpi di scena per il futuro della Scuderia di Milton Keynes. Uno di questi parlava della possibilità di dire addio a diversi personaggi di spicco. Da Adrian Newey, progettista e mente dietro alla macchina più veloce e vincente degli ultimi anni in Formula 1. Passando proprio per Max Verstappen che di titoli in tasca ne ha tre e sembra averne già ‘prenotato’ un altro per il 2024. Ma non è finita qui.

Perché pure Helmut Marko è un personaggio controverso e assai incisivo in casa Red Bull. Non vi sono dubbi che tra Marko, consigliere Red Bull, e Max Verstappen ci sia un grande legame. Professionale e non solo.

Pare, come si vocifera da tempo, che nel contratto del tre volte campione del mondo sia presente una clausola che legherebbe il futuro dell’olandese in Red Bull alla permanenza nel team di Marko. Se la proprietà dovesse compiere mosse azzardate sul consigliere austriaco, Verstappen potrebbe anche decidere di salutare.

Dalla Red Bull alla Ferrari: annuncio choc su Verstappen

Un allarme rientrato già nelle scorse settimane quando con insistenza per l’olandese si è parlato di una possibilità – ora sfumata – di finire dal 2025 in Mercedes.

Ma nelle scorse ore si è accesa una lampadina, un’idea a dir poco pazzesca che vedrebbe Verstappen in Ferrari. Almeno nel mondo delle teorie: ed in questo caso a farla è stato proprio Marko che ha spiegato come uno come Max, a Maranello, rischierebbe davvero di sconvolgere l’intero equilibrio tra le big in Formula 1.

In una recente intervista a ‘Oe24’ Helmut Marko ha parlato di quello che sarà il futuro di Max Verstappen. E la risposta è stata chiara: “Max vuole trovarsi sulla macchina più veloce. Lui e la Red Bull formano una combinazione imbattibile”. Marko ha poi precisato quello che sarebbe uno scenario clamoroso.

“Se mettessimo Verstappen su una Ferrari la storia sarebbe diversa. I 20 secondi di vantaggio su Checo sono in linea con la sua superiorità di guida”. Marko è quindi convinto che la maggior parte della differenza la faccia proprio il ‘manico’, il talento innato che il tre volte iridato mette a disposizione della Red Bull.

Per il 2025, come si è ormai compreso da un pò, ogni scenario diverso da quello caratterizzato dal binomio Verstappen-Red Bull è da escludere: “Come detto vuole essere nel team che ha la macchina più veloce. Non esiste altro all’orizzonte”.