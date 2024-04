Verstappen sconvolge i tifosi: svelate le sue paure

Rivelate le paure del tre volte campione del mondo Max Verstappen: le sue parole non passano in secondo piano

A 26 anni domina la Formula 1 ormai già da tre anni, tanto quanti sono i titoli mondiali messi in bacheca. Max Verstappen è nato per vincere, é cresciuto sotto l’ala del padre Jos con questo obiettivo raggiunto in tre circostanze: quei tre campionati del mondo che il prossimo dicembre potrebbero diventare quattro.

La Formula 1 è nelle mani dell’olandese, su questo non ci piove, malgrado Ferrari, McLaren e Mercedes lottino per raggiungere i livelli della RB20, mattatrice anche quest’anno in quasi tutti i Gran Premi (escluso quello di Melbourne, Australia, vinto da Carlos Sainz) e sempre un passo in avanti rispetto alle altre monoposto.

Insomma, Max non vuole affatto fermarsi e le sue recenti dichiarazioni spiegano anche il motivo per il quale ci riesce con una certa facilità. Si tratta di un pilota sempre affamato e voglioso di vincere, e che non conosce la paura in pista.

Verstappen, ecco di cosa ha paura: l’annuncio

Correre ad alti livelli è per lui facile oltre che naturale. Il suo segreto alla fine della giostra è uno soltanto: la personalità che mette in pista e che sembra proteggerlo come una robusta armatura. Non a caso l’olandese grazie al suo atteggiamento positivo riesce anche a mettere da parte i momenti difficili, che ci sono pur sempre stati nei suoi anni in F1.

Ad esempio, ha incassato senza fin troppi giri di parole la delusione del Gp australiano dove a causa di un problema ai freni ha dovuto abbandonare la pista anzitempo. In quel caso non ha tentennato minimamente accettando la fine della corsa e dando i giusti meriti a Sainz.

L’esempio di Melbourne è uno dei tanti, ma intanto è lo stesso Verstappen a dirci cosa gli fa più paura. Durante un’intervista ai microfoni di Sky Sport F1, il campione del mondo rivela di non temere nessuno (e questa non è una novità).

“Abbiamo fatto qualche modifica alla macchina ed è andato tutto bene“, ha detto Max riferendosi agli ultimi sforzi della Scuderia di migliorare la RB20. “Paura? Si, degli squali, dei serpenti e anche dei ragni. In pista però non ho paura di nessuno. Bisogna sempre cercare di dare il meglio: io ho rispetto per tutti e se anche loro avessero la miglior macchina potrebbero fare un lavoro fantastico. Ma io mi concentro su me stesso, cerco di divertirmi e di godermi la vita”.