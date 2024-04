Alcaraz ha spiazzato tutti: ecco perché l’ha fatto

Carlos Alcaraz sta facendo parlare tutti! Il messaggio adesso sembra davvero chiaro, ecco cosa sta succedendo nelle ultime ore

C’è grande apprensione attorno a Carlos Alcaraz, ad oggi uno dei tennisti che vanta il maggiore consenso all’interno del circuito, ma che però non sta vivendo un grande momento personale. Il suo percorso quest’anno l’ha visto perdere qualche posizione, anche alla luce di quello che è stato il cammino straordinario di altro campione come Jannik Sinner. Il tennista italiano ha scalato velocemente la classifica ATP, piazzandosi al secondo posto ed avvicinandosi inesorabilmente a Novak Djokovic.

Alcaraz, di contro, ha dovuto far fronte a qualche frenata. La vittoria ad Indian Wells gli ha permesso di restare comunque in scia, blindando il terzo posto alle spalle di Jannik. Al tempo stesso, però, il tennista spagnolo si è dovuto fermare proprio sul più bello. Gli appuntamenti di Montecarlo e Barcellona rappresentano due punti focali per la stagione del campione nativo di El Palmar, eppure in entrambi in casi Alcaraz in campo non si è visto.

Ha dovuto far fronte a dei problemi fisici molto seri, che hanno segnato questa fase molto calda della stagione. La terra rossa, almeno per il momento, attende di vedere il miglior Carlos ed ora il dubbio è uno solo: ci sarà, Alcaraz, per il torneo di Madrid? C’è grande apprensione per le sue condizioni ma soprattutto per la sua presenza nella capitale spagnola.

Alcaraz, arriva la conferma: cosa sta succedendo?

C’era chi non avevi dubbi sul forfait di Carlos anche per il secondo torneo spagnolo. A Barcellona, tra l’altro, lo stesso Alcaraz era detentore del titolo, ad oggi finito nella mani di Casper Ruud. Adesso tocca a Madrid, dove lo scorso anno fu proprio il tennista spagnolo a conquistare il trofeo arrivando in finale e battendo il tedesco Struff.

Cosa succederà adesso? Davvero Alcaraz salterà anche l’Open di Madrid? I segnali arrivati in queste ore sono chiari e stanno spiazzando molti: Carlos vuole esserci e sta lavorando per questo! E’ stato proprio lui, attraverso un post pubblicato su Instagram, a confermare come ci sia la volontà di presenziare a Madrid per difendere il titolo conquistato nel 2023.

Il video è emblematico, cosi come la sua didascalia: “Lavorando per arrivare a Madrid!”, ha scritto il tennista che si è lasciato immortalare durante una sessione di allenamento proprio sulla terra rossa. I segnali sono incoraggianti, i tifosi possono davvero sperare di rivederlo in campo in tempi brevissimi.

A sorprendere i fan la decisione di rinviare la partenza per Madrid, che era inizialmente prevista per sabato: una scelta, secondo ‘Marca’, effettuata anche per dare un maggiore riposo all’avambraccio. Intanto i tifosi fremono e sperano di vedere presto il miglior Alcaraz.