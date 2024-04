Coppa Italia, semifinali: Lazio e Atalanta alla ricerca della remuntada!

Tra questa sera e domani conosceremo i nomi delle due finaliste della Coppa Italia 2023/2024.

Oggi, alle ore 21, si giocherà Lazio-Juventus. Per i biancocelesti è la terza gara tra le mura amiche sotto la guida di Igor Tudor. Il tecnico croato ha vinto entrambe le precedenti sfide casalinghe (proprio contro la Juventus in campionato e contro la Salernitana) e ora proverà a portare a termine una remuntada complicata. All’andata, infatti, i capitolini hanno perso a Torino col risultato di 2-0.

Il momento delicato della squadra di Allegri, però, non può che far pensare ad una doppia sfida ancora totalmente aperta. La Juventus ha vinto solo tre delle ultime 13 partite disputate e, in trasferta, l’ultimo successo risale al 21 gennaio scorso (si contano tre pareggi e tre sconfitte).

Potrebbero Immobile e compagni riuscire ad imporsi questa sera? La vittoria della Lazio vale 2,85 volte la posta su Planetwin365 e Betclic, mentre su Unibet parliamo di 2,70 volte la posta. Ricordiamo che la Lazio ha vinto tre delle ultime cinque partite disputate contro la Juventus davanti ai propri tifosi. Molto interessante la quota del risultato esatto 2-1 in favore della Lazio: parliamo di 11 volte la posta su Planetwin365; su Betclic 10 e su Unibet 10,50. Altra quota molto allettante è quella dell’Over 1,5 Casa, ipotizzando che la Lazio possa segnare almeno due reti nei 90 minuti di gioco: la quota è di 2,95 su Planetwin365 e Unibet, mentre su Betclic 2,73.

In cerca della rimonta anche l’Atalanta di Gasperini. I bergamaschi affronteranno al Gewiss Stadium la Fiorentina, dopo la sconfitta per 1-0 del Franchi: decisiva la rete di Mandragora durante la prima frazione di gioco. La Viola, dopo aver attraversato un periodo non esaltante, è riuscita a tornare al successo in campionato (0-2 in casa della Salernitana). Vittoria anche per la Dea, reduce dal 2-1 in casa del Monza.

Per la gara di Bergamo, è lecito aspettarsi qualche emozione in più rispetto all’andata: segnaliamo l’Over 2,5, su Planetwin365 a 1,75; mentre su WilliamHill è a 1,73 e su Betclic 1,67. La possibilità che entrambe le squadre possano andare a segno nei 90 minuti di gioco, è da contemplare: il “Goal” è a 1,65 su Planetwin365 ed Unibet, mentre su Betclic è a 1,63. Al di là di tutto è l’Atalanta a partire con i favori del pronostico: il segno “1” è a 1,85 su Planetwin365 e WilliamHill, con Betclic che lo propone a 1,81.