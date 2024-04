ESCLUSIVA SI Ag. Gila: “Real Madrid? Può essere un top, giocherà dove vorrà. Pronto a fare felice la Lazio”

In una stagione non esaltante, quella di Mario Gila è una delle note più liete di casa Lazio: dopo appena 12 presenze nella sua prima annata italiana era partito in sordina anche in questa stagione, ma complici gli infortuni nel reparto arretrato il centrale spagnolo ha guadagnato spazio affermandosi come una delle sorprese assolute di questo campionato. Sorpresa fino ad un certo punto, dato che parliamo di un talento passato dalla Cantera del Real Madrid, club cui è accostato nuovamente per la probabile partenza di Nacho in estate.

L’agente del giocatore biancoceleste, Alejandro Camano, è intervenuto in esclusiva per SPORTITALIA, per commentare brevemente queste voci: “Può essere uno dei migliori difensori centrali del mondo, è molto giovane, ha una grande personalità ed è un grande lavoratore. Che ne penso dei rumors sul Real Madrid e se oggi è pronto per una squadra così? E’ assolutamente pronto a fare felici i tifosi della Lazio. Poi lui giocherà dove vorrà, perché è pronto per essere il numero uno”.