Fiorentina, contro l’Atalanta per tornare a Roma

Una semifinale da non sbagliare, una gara che può valere quasi una stagione. La Fiorentina sfiderà l’Atalanta con l’obiettivo di confermare il risultato dell’andata e accedere alla finale di Coppa Italia per la seconda stagione consecutiva.

Fiorentina, out solo Nzola

Per provare a portare a casa quel trofeo mancato l’anno scorso e che potrebbe chiudere al meglio il ciclo Italiano. Un Italiano che potrà contare sulla rosa quasi al completo con Bonaventura, Beltran, Belotti e Nico Gonzalez che sono tutti convocati. L’unico assente sarà Mbala Nzola con l’angolano ancora out per motivi personali. Italiano quindi che dopo il grande turnover di Salerno potrà schierare un 11 più simile a quello titolare con Nico Gonzalez che dopo la rete in Conference vuole confermarsi sulla via della ripresa e trascinare i gigliati.

Dirigenza, Burdisso saluta

Gigliati che al termine della stagione saluteranno probabilmente Nicolas Burdisso con il dirigente che potrebbe essere sostituito da uno tra l’ex Macia, Accardi e Raffaele Rubino. Per una Fiorentina che cambierà pelle nella prossima estate. Ma che ora deve tenere la testa concentrata su questo fondamentale e complicato finale di stagione….