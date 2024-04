Inter Campione d’Italia, le voci dei protagonisti

Tanti protagonisti del trionfo dell’Inter Campione d’Italia 2023/24 hanno parlato dopo la gara vinta contro il Milan, quella della matematica certezza.

Dimarco: “Abbiamo fatto la storia. Non l’ho ancora realizzato”

Sull’uomo scudetto dell’Inter: ”Penso che questo sia lo Scudetto del gruppo. Sarebbe riduttivo nominare un solo giocatore. Bisogna fare i complimenti a tutti, dai giocatori a coloro che lavorano per il club dal giorno alla notte”.

Sui festeggiamenti: “Adesso io vado a festeggiare con la squadra. Dopo mi presenterò in Piazza Duomo. Avvisate i tifosi di aspettarmi. Qualche scudetto da tifoso l’ho fatto in Piazza Duomo, per questo voglio andarci”.

La dedica: “Ringrazio mia moglie, i miei figli e tutta la mia famiglia. Le persone che lavorano con me, che mi aiutano da sempre tutti i giorni a migliorare per raggiungere questi obiettivi. Oggi abbiamo scritto la storia dell’Inter e siamo felicissimi”.

Sogno Scudetto realizzato: “Faccio ancora fatica a realizzarlo, ma siamo tutti felicissimi. Siamo campioni d’Italia, abbiamo vinto la seconda stella. Poche parole da dire, son bastati i fatti sul campo”.

Sullo scudetto della second stella vinto nel derby contro il Milan, che giocava in casa: “Penso che non ci sia cosa più bella, ma la stessa cosa a parti inverse sarebbe stata uguale. Noi interisti ci porteremo nel cuore questa giornata fino alla fine. Più bello di questo penso che non ci sia nulla”.

Asllani: “Volevamo questo scudetto, ora andiamo avanti”

Anche Kristjan Asllani, che ha parlato a InterTV ha realizzato il sogno come Dimarco di vincere lo Scudetto da calciatore e tifoso dell’Inter: “Siamo davvero contenti, non ci sono parole. Da tifoso interista, non potevo chiedere cosa migliore. Siamo contenti, anche oggi eravamo fuori casa ma c’erano tantissimi tifosi. Ancora forse non mi rendo conto di questo scudetto, vedremo domattina. Vincere nel derby conta forse ancora di più. Volevamo lo scudetto, ci siamo riusciti. Adesso andiamo avanti”.

Mkhitaryan: “Già mesi fa pensavamo sarebbe stato vincere lo Scudetto nel derby”

Sulla vittoria dello scudetto, e soprattutto la vittoria dello scudetto proprio nel derby: “È indimenticabile, abbiamo fatto la storia. Già prima della partita pensavamo di vincerla, già due mesi fa dicevamo che sarebbe stato bello vincere lo Scudetto nel derby e voila, ce l’abbiamo fatta”.

Sulla sua straordinaria stagione: “Io ho sempre fatto il mio lavoro, ha dato il massimo e alla fine abbiamo fatto la storia insieme. Sono felicissimo di far parte di questo gruppo, ora è tempo di festeggiare con i nostri tifosi. Vogliamo condividere questo scudetto con loro”.