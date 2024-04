Leclerc batosta tremenda: ha rovinato tutto

Dopo il GP di Shanghai cala il gelo in casa Ferrari, la bufera interna è servita: adesso Leclerc ha davvero rovinato tutto

Si sapeva da tempo che non sarebbe stato affatto semplice per la Scuderia di Maranello riuscire a contrastare il dominio incredibile della Red Bull. Sono anni che la macchina progettata da Adrian Newey è indiscutibilmente la più veloce e affidabile.

Non è affatto un caso che un talento come Max Verstappen sia stato capace di cannibalizzare la Formula 1, mettendo a referto ben tre titoli mondiali in altrettanti anni. E la musica pare non essere affatto cambiata perché l’olandese nei primi 5 GP del Mondiale è stato capace di vincere in ben quattro occasioni.

L’unica eccezione è rappresentata dalla straordinaria doppietta di Melbourne dove la Ferrari ha dato spettacolo prendendosi la scena con Carlos Sainz primo e Charles Leclerc subito dietro lo spagnolo. Un quadro meraviglioso che per il Cavallino Rampante sarà comunque difficile ripetere: se Verstappen è in giornata non ce n’è ancora per nessuno, la verità è inappellabile.

Durante la Sprint Race che manco a dirlo è stata vinta a mani basse da Verstappen, la ‘Rossa’ ha fatto tanta fatica. C’è stato lo ‘scontro’ a distanza tra Charles Leclerc e Carlos Sainz, con il monegasco che ha accusato il compagno di team di aver fatto davvero troppo per complicargli un eventuale sorpasso rispetto agli avversari.

Il clima si è fatto ancor più rovente in pista dove le due Ferrari hanno chiuso al quarto e quinto posto, vedendo sfumare il podio anche grazie alla seconda piazza di Norris. E così Leclerc è stato bersaglio di un durissimo attacco.

Leclerc asfaltato: “Ha rovinato la gara”

L’ex pilota e commentatore televisivo Matteo Bobbi ha detto la sua riguardo alla gara della Ferrari in Cina prendendosela apertamente con il comportamento di Leclerc. Il monegasco si sarebbe preoccupato, dopo quanto accaduto in sprint race, di ‘ostacolare’ il sorpasso a Sainz.

Ad approfittarne ad inizio corsa sia Russell che Hulkenberg. “La Ferrari è stata al centro di una underperformance, potevano fare meglio mentre la McLaren ha superato le aspettative”. Bobbi è poi ben preciso sul comportamento assai opinabile di Leclerc.

“Leclerc in partenza è stato più attento a lottare con Sainz che a guardare ciò che facevano gli avversari. E così ha perso due posizioni complicando la gara”, ha concluso l’ex pilota condannando di fatto le scelte del numero 16 della Ferrari. L’annata è ancora lunga ma le prime crepe tra Sainz e Leclerc sembrano già far tremare i tifosi della ‘Rossa’.