Mondo dello sport sconvolto, star assoluta si ritira a soli 30 anni

Un triste annuncio quello arrivato nelle scorse ore. Il mondo dello sport perde una grande protagonista. Ha deciso di ritirarsi a 30 anni

È sempre un dispiacere per gli appassionati di sport assistere all’addio di una atleta di cui si sono apprezzate le gesta nel corso di una carriera, specie se questa ha regalato vittorie e trionfi importanti.

Stavolta è toccato al tennis perdere una delle sue migliori rappresentanti nell’ultimo decennio. Ad annunciare il ritiro è stata la stessa campionessa. Una comunicazione non del tutto inaspettata e che colpisce anche per le motivazioni della stessa. Stavolta, infatti, non è stato un grave infortunio o un altra malanno fisico a interrompere la carriera di una tennista bensì una scelta personale ben precisa e ponderata nel tempo.

A 30 anni, Garbine Muguruza ha deciso di lasciare definitivamente il tennis professionistico. L’ex numero uno WTA, inattiva da 14 mesi, ha annunciato il suo ritiro in una conferenza stampa a Madrid. Una decisione nient’affatto imprevista, considerato come la tennista spagnola aveva già lasciato presagire un simile epilogo in alcune interviste rilasciate durante il periodo di stop.

Garbine Muguruza, ufficiale il ritiro

E’ dal 30 gennaio 2023 che la Muguruza non disputa un match ufficiale. Da allora, la tennista ha deciso di prendersi un lungo periodo di riposo per dedicarsi ad altro, in primis agli effetti. Un momento di stacco salutare per Garbine che ha capito, durante questo anno di stop volontario, quanto il tennis e la competizione non le mancassero affatto.

E’ proprio questo l’aspetto principale che ha voluto ribadire in conferenza stampa: “Da quando mi sono fermata -si legge su Ubitennis – ho apprezzato il riposo. Ogni giorno che passava mi sentivo meglio. La disciplina e le difficoltà che avevo prima non mi sono mancate. Il tennis ti priva di tante cose. Voglio recuperare il tempo perduto e fare cose comuni come stare con la famiglia e gli amici.”

Un’ambizione lecita quella della Muguruza che ha anche annunciato, peraltro, il futuro matrimonio con il modello Arthur Borges, conosciuto durante un’edizione dello Us Open.

Si conclude così la carriera della tennista iberica. Dieci i titoli vinti in singolare con due Slam, il Roland Garros 2016 e Wimbledon 2017. Due finali Major in cui ha sconfitto, rispettivamente, Serena e Venus Williams. L’ultimo trionfo, nel 2021, alle Wta Finals disputate in Messico, a Guadalajara.

Da allora è cominciata la fase calante nella carriera di Garbine, scesa fino alla posizione 131 del ranking Wta dopo solo quattro match disputati a inizio anno, nel 2023 prima dello stop ora definitivo. La spagnola è stata anche in vetta alla classifica mondiale femminile nel 2017 per quattro settimane, tra settembre e ottobre. A superarla è stata Simona Halep.