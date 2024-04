Roland Garros, inizio da brividi: Djokovic contro Nadal al primo turno

Rafa Nadal tenterà il tutto per tutto per esserci al Roland Garros, ma arriva una notizia non particolarmente positiva: inizio con Djokovic al primo turno

Una rivalità che ha segnato la storia del tennis negli ultimi decenni e di cui si parlerà ancora a lungo, probabilmente per sempre. Novak Djokovic e Rafa Nadal sono stati il meglio di questi anni, insieme a Roger Federer, un’epoca in cui hanno dominato in lungo e in largo. Dando vita a sfide davvero appassionanti. E l’ultimo incrocio potrebbe essere da brividi.

Lo spagnolo, dopo tre mesi di assenza dai campi, è tornato in campo a Barcellona, ma durando solamente due turni. Esordio vincente con Flavio Cobolli, per poi arrendersi in due set ad Alex De Minaur. Verdetto duro per Rafa, battuto nettamente e calato visibilmente alla distanza, come del resto poteva essere nelle previsioni.

A fine gara, Nadal ha ammesso di essere in difficoltà e di non potere, in questo momento, reggere a lungo sul terreno di gioco ad alti livelli. Dichiarazioni che hanno lasciato molti dubbi e perplessità tra i fan, che sperano di rivederlo al top per la sua last dance, ma attualmente appare difficile immaginare se ciò possa accadere realmente.

Il duplice obiettivo, chiaro, è partecipare al Roland Garros e magari alle Olimpiadi, per chiudere una carriera che è stata formidabile. A Parigi, ha vinto 14 delle sue 22 prove del Grande Slam. Davanti a lui soltanto Djokovic, con 24 successi totali. Ma potrebbe esserci subito l’incrocio shock con il serbo.

Nadal, strada complicata al Roland Garros: tabellone da incubo

Il tabellone del torneo parigino non è ancora stato reso noto, ovviamente, ma Nadal, che parteciperebbe alla competizione con il ranking protetto, potrebbe incontrare chiunque in tabellone non essendo testa di serie. Dunque anche Djokovic.

Una eventualità che sarebbe tremenda per lui e per i suoi tifosi, un rischio di cui del resto si era perfettamente a conoscenza. Lo scorso anno, Djokovic ha trionfato a Parigi e vuole ripetersi, per mantenere più a lungo possibile la vetta del ranking, resistendo agli assalti di Sinner e Alcaraz. Che in questo momento potrebbero essere considerati i favoriti del torneo anche più di lui.

Quanto a Nadal, dovrà fare appello a tutta la sua forza di volontà e allenarsi con tutte le sue forze, per provare a esserci e per competere nelle migliori condizioni. Sperando in un sorteggio non troppo malvagio agli esordi.