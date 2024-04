Serie A, gli squalificati per la 34a giornata: Pioli senza difesa contro la Juve

Sono 10 gli squalificati della 34a giornata di Serie A. Diversi gli espulsi nell’ultimo turno con Milan-Inter che ha regalato diversi emozioni in questo senso. Rossi a Calabria (due giornate di squalifica), Theo Hernandez e Dumfries, con i milanisti che salteranno la Juve e l’olandese che non scenderà in campo contro il Torino. Da aggiungere, anche l’assenza di Fikayo Tomori, ammonito nei minuti conclusivi del match: era diffidato, salterà il match dello Stadium.

Tra i big assenti sicuramente Leandro Paredes e Diego Llorente della Roma, ammoniti contro il Bologna: l’argentino e lo spagnolo salteranno il Napoli. Squalificati anche Antonio Candreva della Salernitana e Zito Luvumbo nel Cagliari, entrambi ammoniti negli ultimi match contro Fiorentina e Juventus.

Tra i calciatori diffidati che entrano di diritto negli squalificati della 34a giornata di Serie A ci sono anche altri due calciatori: il centrocampista del Torino Linetty e l’attaccante del Sassuolo Laurienté. Un campionato che torna in pista questa sera con le ultime sfide che chiuderanno il 33esimo turno. Uno snodo cruciale per la qualificazione alla prossima Champions League e alle altre coppe europee oltre alla lotta salvezza quando mancano 5 giornate al termine della Serie A.