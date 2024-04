Lazio, Tudor: “Mi dispiace per i ragazzi. Contro l’Hellas sarà una partita importantissima”

Tanta amarezza, per Igor Tudor, allenatore della Lazio, che, al termine del match, è intervenuto cosìai microfoni di SportMediaset nonostante la vittoria contro la Juventus: “Purtroppo non siamo passati. Abbiamo dato tutto, faccio i complimenti a loro e ai miei ragazzi. Castellanos? Ci sono tante note belle, a parte che non siamo passati. Sono felice di tutto, dei gol, della mentalità, di tutto. Mi dispiace per i ragazzi, ci credevano, eravamo là e purtroppo questo gol ci ha eliminati. Ora prepariamo la prossima, abbiamo tanti acciaccati, speriamo di recuperare. La Juve ha una grande fisicità, ha un livello di gambe, di fisico che è al massimo. Con i cambi volevo dare freschezza alla rosa, poi le cose sono andate così. La strada è giusta, abbiamo giocato contro la Juve e vinto due volte, sono soddisfatto. C’è da crescere chiaramente, ma siamo a buon punto. Contro l’Hellas sarà una partita importantissima, io sono qua da un mese, c’è tanta gente che può fare il mio gioco, poi sicuramente in estate dovremmo lavorare e completare quanto abbiamo impostato, anche con i profili giusti. Durante la preparazione si crescerà ancora”