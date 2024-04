Valentino Rossi, la notizia gela i tifosi: anche Marquez senza parole

L’accesa rivalità tra Valentino Rossi e Marc Marquez ha segnato la storia della MotoGP ma entrambi rischiano di essere scavalcati

Hanno caratterizzato un’intera epoca, hanno scritto e marchiato a fuoco la storia del motomondiale e della sua classe regina, la MotoGP. Valentino Rossi e Marc Marquez rappresentano il meglio nella storia delle due ruote, i due fuoriclasse più acclamati dal pubblico e celebrati dalla critica. Tanto da domandarsi se un giorno mai arriverà qualcuno in grado di eguagliarne le straordinarie imprese.

Non è trascorso molto tempo dal giorno in cui Valentino Rossi ha appeso il suo casco al chiodo, appena due anni e mezzo. Marquez addirittura è ben lungi dal pensare al ritiro, tutt’altro. Il Cabroncito fa ancora in tempo a costruirsi un percorso fatto di successi e vittorie importanti alla luce della sua ancor giovane età.

Tutti e due però rischiano seriamente di perdere lo scettro di migliori piloti di sempre nella storia della MotoGP. Da qualche mese a questa parte sta crescendo in misura esponenziale una nuova generazione di talenti, alcuni dei quali in possesso di doti tecniche straordinarie.

Uno in particolare ha stupito tutti in queste prime tre gare della stagione. In particolare su due circuiti difficili come il Portimao e Austin ha sfoderato prestazioni di altissimo livello, sfiorando anche la prima vittoria della sua carriera. Stiamo parlando di Pedro Acosta, ventenne spagnolo originario della provincia di Murcia che all’esordio in MotoGP alla guida della KTM ha ottenuto risultati da leccarsi i baffi.

Acosta è giunto terzo in Portogallo mentre nel Gran Premio delle Americhe è arrivato 4/o nella Sprint Race e 2/o nella gara vera e propria. Una progressione impressionante per un esordiente nella classe regina, tanto da far ipotizzare a qualcuno che Acosta sia già in grado di competere per il titolo mondiale.

Valentino Rossi e Marquez, meglio di loro c’è Acosta: il parere dell’ex pilota spiazza

A pensare in questo modo è l’ex pilota inglese campione del mondo di Superbike Neil Hodgson, a dir poco estasiato a fronte delle prestazioni maiuscole fornite dal giovane talento della KTM: “Secondo me Acosta somiglia molto come stile a Valentino Rossi e Marc Marquez nei periodi migliori della loro carriera”. Altro che investitura, questo è molto di più.

Anche un ex fuoriclasse del calibro di Jorge Lorenzo, compagno di squadra di Marquez alla Honda, si è lanciato in una previsione che alla luce di quanto accaduto finora è tutt’altro che campata in aria: “Credo che Acosta possa conquistare la sua prima vittoria in MotoGP al Gran Premio di Jerez”.