Verstappen è saltato: annuncio bomba

Colpo di scena per quanto riguarda Max Verstappen: cambia tutto all’improvviso, l’annuncio sul campione del mondo spiazza

Qualche settimana fa, la doppietta Ferrari in Australia aveva messo in allerta l’ambiente Red Bull e aveva fatto pensare agli appassionati di Formula Uno che il Mondiale di quest’anno potesse essere molto più aperto del previsto. È arrivata immediata la risposta, netta, da parte del team campione del mondo, che ha ripreso subito la marcia. E Max Verstappen è tornato a dominare, senza rivali.

Tre vittorie di fila per l’olandese, tra i Gran Premi di Giappone e Cina e la sprint race a Shanghai. La conferma che al momento la supremazia del tre volte campione del mondo in carica e della sua squadra, al momento, è dura da mettere in discussione. La Ferrari ha fatto di certo passi in avanti e si è affermata come seconda forza del Mondiale, ma ancora non basta.

La Rossa vuole comunque continuare a crescere e guarda in prospettiva, iniziando dal 2025 quando a Maranello arriverà Lewis Hamilton. Un momento vissuto con grande hype non solo dai tifosi ferraristi, ma da tutti gli appassionati di motori. Anche perché l’addio dell’inglese alla Mercedes potrebbe creare un clamoroso effetto domino nel mercato piloti.

Inevitabile pensare a un Verstappen che possa prendere il posto del sette volte iridato. Si tratterebbe di una sfida intrigante e di un rilancio in grande stile per la scuderia tedesca. Voci alimentate anche dal momento vissuto dalla Red Bull negli ultimi tempi, con possibili rivoluzioni in vista dopo lo scandalo che ha coinvolto il team principal Horner.

Verstappen-Mercedes, niente di fatto: il grande ex Rosberg ne è sicuro

Situazione che però pare rientrata. Il clima è più tranquillo, almeno per il momento le tensioni tra Horner, Newey e Marko sono state accantonate. Dunque, per Verstappen un passaggio alla concorrenza non è imminente.

Lo spiega anche Nico Rosberg, campione del mondo con la Mercedes nel 2016 e oggi apprezzato commentatore televisivo. Ai microfoni di ‘Sky Sports’, ha dichiarato: “Verstappen sta dominando e sta bene nella sua squadra. Credo che per passare in Mercedes abbia tempo. Potrebbe accadere alla fine del 2025“.

In vista della stagione 2026, infatti, è atteso il cambio di regolamenti e sui motori, che potrebbe stravolgere gli attuali scenari. Ma Rosberg ritiene che esista anche un’altra possibilità: “La Red Bull ha tutte le carte in regola per provvedere nel frattempo”. Il binomio vincente di questi anni, dunque, potrebbe anche proseguire ad oltranza.