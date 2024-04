Atalanta-Fiorentina 4-1, la Dea vola in finale

Al Gewiss Stadium crolla la Fiorentina nel finale 4-1 contro l’Atalanta. Sarà la Dea ad affrontare la Juventus nella finale di Roma. In gol Koopmeiners, Scamacca, Lookman e Pasalic per i ragazzi di Gasperini. Non serve a nulla ad Italiano la rete di Martinez Quarta.

Atalanta-Fiorentina 4-1, le formazioni

Atalanta (3-4-1-2): Carnesecchi; Djimsiti, Hien, Kolasinac; Zappacosta, De Roon, Ederson, Ruggeri; Koopmeiners; De Ketelaere, Scamacca. A disposizione: Musso, Rossi, Scalvini, Bonfanti, Hateboer, Bakker, Adopo, Pasalic, Toure, Miranchuk, Lookman. Allenatore: Gritti (Gasperini squalificato).

Fiorentina (4-3-3): Terracciano; Dodo, Milenkovic, Ranieri, Biraghi; Bonaventura, Mandragora; Gonzalez, Beltran, Kouame; Belotti. A disposizione: Christensen, Martinelli, Faraoni, Kayode, Parisi, Comuzzo, Martinez Quarta, Lopez, Castrovilli, Arthur, Duncan, Barak, Infantino, Ikone, Sottil. Allenatore: Italiano.

La partita, il primo tempo

Buon approccio della Fiorentina ma è l’Atalanta a trovare il vantaggio nella gara di ritorno. Scamacca viene incontro per mandare in verticale Koopmeiners che approfitta del rimpallo favorevole con Mandragora e col sinistro batte Terracciano. Al 10′ Mandragora cerca il replay del gol dell’andata. Il centrocampist tenta la botta da fuori area il centrocampista viola, ma non riesce a inquadrare lo specchio della porta difesa da Carnesecchi. Al 13′ gol annullato a Scamacca. Gol fantastico del centravanti nerazzurro che riceve da De Ketelaere, se la accomoda sul destro e lascia partire una conclusione potentissima sotto la traversa. La Penna annulla la rete dopo aver rivisto l’episodio al monitor. L’azione era viziata da un pestone di Koopmeiners su Beltran. Al 40′ la Dea sfiora il raddoppio. De Ketelaere apre a destra per la corsa di Zappacosta, cross in mezzo sul quale irrompe Ruggeri che calcia fuori dallo specchio.

La partita, il secondo tempo

In avvio di ripresa è ancora Ruggeri a sfiorare il gol. Discesa a destra di Zappacosta, servito da Ederson. Cross col contagiri verso il secondo palo per il colpo di testa a lato. Al 53′ la Fiorentina resta in 10. Espulso Milenkovic. Scamacca si infila in mezzo ai due centrali sul passaggio filtrante di De Ketelaere, venendo steso dal centrale serbo prima dell’ingresso in area. Al 67′ al netto dell’inferiorità la Fiorentina pareggia con Martinez Quarta. Biraghi mette una palla verso il secondo palo, dove sbuca il centrale argentino che dimenticato dalla difesa nerazzurra insacca di testa in tuffo. Al 75′ è però la Dea a tornare in vantaggio. Cross dalla fascia sinistra di Ruggeri, sponda perfetta di testa di De Ketelaere per la spettacolare girata in mezza rovesciata di Scamacca. Nel finale De Ketelaere si divora il 3-1. Contropiede gestito male dall’attaccante belga che arriva al tiro, ma alza troppo la mira calciando alto sopra la traversa. Al 93′ la Dea trova però il 3-1 con Lookman. Scamacca scarica sull’attaccante nigeriano che si allarga e col sinistro in diagonale non lascia scampo a Terracciano. Gol prima annullato e poi convalidato dopo il check del VAR. In chiusura di recupero è poi Pasalic a fare 4-1. Contropiede micidiale avviato da Scamacca e rifinito da Lookman, per lo scavetto del centrocampista croato che supera ancora Terracciano. La gara termina 4-1 con Scamacca ammonito al 79′ per un pestone che salterà la finale per squalifica.