Cambia il regolamento in Formula Uno, l’annuncio sconvolge i fan

La Formula Uno potrebbe andare verso un cambio del regolamento richiesto a gran voce da alcuni team: ecco di cosa si tratta

La stagione 2024 di Formula Uno è appena iniziata, ma i vertici del Circus hanno già un occhio rivolto al prossimo futuro. A tenere banco all’interno del paddock, infatti, c’è l’idea di innovare i weekend con un cambio regolamentare riguardante uno dei principi cruciali del campionato: l’assegnazione dei punti iridati.

Nulla di eclatante, sia chiaro. L’idea non prevede che vengano stravolti i criteri di distribuzione nei piani alti della classifica. Il cambiamento riguarderebbe principalmente i cosiddetti team minori, i quali da un po’ di tempo richiedono a gran voce che venga estesa la zona utile a racimolare qualche punto.

Formula Uno, nuovo sistema di punteggio in vista: dettagli e pareri autorevoli

Come noto, dal 2010 la Formula Uno assegna punti ai primi dieci classificati, riservando un punto bonus al pilota che realizza il giro veloce (a patto che concluda la gara in top-10). Questo sistema, però, ha cominciato a scontentare qualcuno. Il motivo? Di recente, si è palesato un netto gap tra i cinque team più blasonati e le “cenerentole” della griglia, che spesso tornano a casa con un bottino pari a quota zero.

La richiesta è dunque quella di ampliare la “zona punti” alle prime dodici posizioni, andando a rivedere soltanto i criteri di assegnazione dall’ottavo posto in giù. Adottare questo nuovo sistema accontenterebbe tutti e consentirebbe ad alcuni team di guardare ai weekend con interessanti prospettive. Inoltre, andrebbe a sventare la ripetizione di una situazione spesso ritenuta poco equa: si pensi a quando una squadra conclude la gara in 11esima e 12esima posizione tornando a casa con gli stessi zero punti di un’altra squadra che ha tagliato il traguardo in 19esima e 20esima piazza.

Staremo a vedere se effettivamente questo cambio regolamentare verrà approvato. Intanto, l’idea ha già raccolto svariati pareri favorevoli, tra cui quello di Frederic Vasseur. “Punti ai primi 12? Sono favorevole, non sono assolutamente contrario e venendo dall’Alfa Romeo capisco perfettamente la frustrazione che a volte si prova quando si fa un mega weekend e magari, se non c’è un ritiro davanti a te, finisci 11esimo. In quel caso la ricompensa per il tuo duro lavoro è zero. Che tu finisca la gara 11esimo o ultimo è lo stesso e posso capire la frustrazione che deriva da questo”, ha affermato il team principal della Ferrari nelle parole riportate da ‘FormulaPassion’.