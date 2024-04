Carlos Sainz, colpaccio Mondiale di un top team: firma per 1 anno

Il Mondiale di Formula Uno sembra prendere una strada consolidata. Intanto proseguono i rumors relativi al mercato piloti: le ultime su Sainz

Dopo i Gran Premi di Giappone e Cina Max Verstappen ha ristabilito l’ordine e ha evidenziato ancora una volta il dominio all’interno del Mondiale piloti. Eccetto l’incidente di percorso in Australia (un problema all’auto e non inerente al pilota) l’olandese ha dominato e sta dominando il Mondiale, lasciando davvero le briciole agli altri.

La Ferrari ci ha provato, e la doppietta a Melbourne aveva illuso parzialmente i tifosi ma il mancato podio nell’ultimo Gran Premio ha riportato vecchie preoccupazioni. Leclerc e Sainz sono distanti dalla vetta e in Cina i due si sono lanciati frecciate piuttosto fastidiose, i rapporti non sembrano essere dei migliori. Per il pilota spagnolo non è semplice, attualmente non ha una monoposto per la prossima stagione (la Ferrari lo ha sostituito con Hamilton) e continuano i rumors sul suo futuro.

Sainz non ha al momento una squadra, i rumors si rincorrono e l’esperto pilota è stato accostato a diverse squadre. Il mercato piloti resta però in una fase di stallo e nelle ultime ore ne ha parlato anche l’ex campione del mondo Nico Rosberg. Questi ha commentato la situazione relativa al mercato, per Sainz non è affatto facile.

Rosberg svela le offerte per Sainz

Nico Rosberg ha parlato ai microfoni di ‘Sky UK’ ed ha rilasciato un’interessante dichiarazione per il pilota spagnolo: “Per quel che mi risulta la Mercedes non vuole offrirgli oltre un anno di contratto”. Rosberg ha spiegato che nelle intenzioni di Toto Wolff c’è quella di firmare per un anno con Sainz e poi puntare sul giovane talento italiano, molto nominato in queste settimane.

A riguardo ha quindi aggiunto: “In Mercedes sperano davvero in Kimi Antonelli ma forse il 2025 è troppo presto per lui. Parliamo di un talento eccezionale, ma non ha ancora colto risultati di rilievo in Formula 2 e quindi vorrebbero fargli un altro anno di esperienza”, la sentenza del pilota. Rosberg ha poi svelato che l’offerta della Red Bull per Sainz è invece piuttosto bassa a livello economico e quindi non va d’accordo con le esigenze del pilota.

Parlando del suo futuro Nico ha consigliato Carlos: “Sainz è perfetto per la Sauber/Audi anche se bisogna vedere se questa monoposto sia adatta. Li dovrebbe ricominciare tutto daccapo e capisco sia piuttosto difficile”. Per Rosberg un pilota adatto ora all’Audi c’è ed è il tedesco Nico Hulkenberg, tra i piloti più in forma in questo momento.