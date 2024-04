Che guai con Hamilton: Ferrari coinvolta

Lewis Hamilton sta vivendo un momento piuttosto delicato e la questione potrebbe coinvolgere anche la Ferrari: i tifosi sono preoccupati

Il pilota britannico Lewis Hamilton di certo non è partito con il piede giusto in questa stagione e in Cina ha incontrato parecchie difficoltà nella gara della domenica. Toto Wolff non è stato tenero con lui e una dichiarazione ha sconvolto tutti.

La stagione si preannunciava in salita sin dall’avvio, anzi dai test invernali, per Lewis Hamilton. Il pilota inglese ha annunciato il suo accordo con la Ferrari ad inizio febbraio e questo ha sconvolto il mondo della Formula 1. Un cambio di scuderia di questo peso non si vedeva da anni nel Circus e inevitabilmente ha portato a molte discussioni in materia. Il 2024 rischiava di trasformarsi in un ponte verso il futuro, sia per Il Cavallino Rampante che per il sette volte iridato. Se dal canto suo la Rossa sembra aver parzialmente rialzato la testa in queste prime 5 gare, apparendo come la seconda forza del lotto (tolta la Cina), Lewis sta naufragando nel peggiore dei modi.

A Shanghai Hamilton ha brillato solo al sabato, con una Sprint Race di alto livello, conclusa al secondo posto alle spalle di Verstappen. Poi la decisione di cambiare qualcosa nell’assetto della sua W15 prima delle Qualifiche e da lì il tracollo. Diciottesimo posto in griglia e solamente nono nella gara della domenica, tre posizioni dietro George Russell, che ora conduce 5-0 nei duelli diretti e 4-1 per quanto concerne i piazzamenti sul giro secco.

Mercedes, Lewis Hamilton stranamente di buon umore: arriva la frecciatina di Toto Wolff

Toto Wolff, intervistato dai microfoni di ‘Sky Deutschland’ al termine del Gran Premio di Shanghai, ha affrontato l’argomento Hamilton, tirando fuori un aspetto che ha sorpreso tutti.

Il team principal austriaco ha spiegato: “Lewis ha preso una direzione sbagliata in termini di assetto e la macchina non girava in curva”. Quello che però non quadra agli occhi di Wolff è altro. Agli austriaci di ‘Servus Tv’ ha confidato: “Hamilton è sorprendentemente di buon umore. Non so se dipenda dalla consapevolezza che andrà da un’altra parte nel 2025. Questo non è da lui”. La frecciatina alla Ferrari e al loro accordo è stata ovviamente lanciata e in effetti la situazione sembra essere piuttosto insolita, specie per un cannibale che non ha mai accettato di arrivare alle spalle del proprio compagno di squadra.