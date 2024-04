Lacrime anche per Nadal: da brividi come Federer

Rafa Nadal è ormai avviato a concludere la carriera e la fine potrebbe ricalcare esattamente quella vissuta da Roger Federer

I due campionissimi che hanno segnato un’epoca indimenticabile nel tennis (insieme a Djokovic) potrebbero avere un epilogo piuttosto simile. Roger Federer ha provato con tutte le forze a rientrare nel circuito un paio d’anni fa ma si è dovuto arrendere ai problemi al ginocchio. Ora sembra che anche Rafa Nadal stia faticando più del previsto a rispettare il proprio programma.

Come sta realmente lo spagnolo? Questa domanda se la sono posta in molti negli ultimi mesi visto che il tennista iberico non riesce a ritrovare una giusta continuità in campo. I continui rinvii del rientro all’attività agonistica, le sconfitte non da lui (come con De Minaur a Barcellona) hanno reso piuttosto triste il momento per i suoi tantissimi appassionati. L’obiettivo numero uno resta quello di poter disputare da protagonista un ultimo Roland Garros di livello. In carriera il fenomeno di Manacor è riuscito a collezionare ben 14 vittorie sul Philippe Chatrier, un record che rimarrà probabilmente imbattibile.

Basti pensare che sono il doppio delle 7 stelle di Sampras a Wimbledon, numero che negli anni ’90 appariva inimmaginabile. In questo 2024 Nadal proverà l’ennesima scalata alla vetta di Parigi, nella consapevolezza che potrebbe essere l’ultimo giro di valzer. La fine della carriera è ormai alle porte e resta da decidere solo quale sarà l’ultimo atto, il “The Last Dance” per salutare il pubblico nel migliore dei modi.

Rafa Nadal, addio al tennis sempre più vicino: può salutare come Roger Federer

Il destino potrebbe accomunare Nadal e Federer anche nel momento del ritiro. I due campioni hanno segnato la storia del tennis degli ultimi 20 anni, scrivendo tra le pagine più belle della storia di questo sport e indicando la via per le generazioni future. L’ultimo atto di Rafa potrebbe essere in tutto e per tutto come quello di Roger, ovvero alla Laver Cup, che in questo 2024 si svolgerà a Berlino, dal 20 al 22 settembre, dopo gli US Open.

Nadal farà parte come sempre del Team Europe e ha annunciato ufficialmente la sua partecipazione. Con lui ci saranno anche Carlos Alcaraz, Daniil Medvedev e Alexander Zverev, già annunciati come membri qualche settimana fa.

22-Time Grand Slam Champion @RafaelNadal will represent Team Europe at Laver Cup Berlin 2024. Read more: https://t.co/AqsCnUqOAe pic.twitter.com/CvVjVLbsis — Laver Cup (@LaverCup) April 22, 2024

La mente di tutti gli appassionati è andata subito a quanto accaduto nell’edizione del 2022, quando Federer lasciò il circuito tra lacrime e applausi. Tra i più emozionati al suo fianco c’era ovviamente anche Nadal che ora sogna di poter ricevere lo stesso caloroso congedo dell’illustre collega.