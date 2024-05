Annuncio improvviso in Formula 1: non correrà il prossimo Gran Premio

A ridosso del GP di Miami è arrivato un importante annuncio in Formula 1. Sembrava fatta e, invece, è saltato tutto

C’è grande fermento in Formula 1 per il mercato piloti. Sembra quasi di assistere a quello che avviene nel calcio con rumors e indiscrezioni ricorrenti sui protagonisti destinati a cambiare scuderia il prossimo anno.

Tutto è iniziato lo scorso 1 febbraio quando, con un annuncio improvviso e imprevedibile, Lewis Hamilton e la Ferrari hanno comunicato l’accordo che porterà l’ex campione del Mondo al volante della Rossa nel 2025 al posto di Carlos Sainz.

L’addio di Hamilton alla Mercedes costringe Toto Wolff a una mossa che il team principal del team non si aspettava minimamente di compiere ovvero la ricerca di un sostituto dello stesso pilota britannico in vista del prossimo Mondiale. Una scelta che Wolff – come da lui stesso dichiarato – prenderà senza fretta anche se più di un indizio ormai sembra confermare la possibile decisione.

Wolff, infatti, pare sempre più tentato di affidare la seconda Mercedes ad Andrea Kimi Antonelli. Attualmente impegnato in Formula 2, il 17enne pilota italiano ha svolto un Test in pista, a Imola, con una monoposto Mercedes del 2022 con ottimi riscontri su tempi e performance.

Formula 1, decisione già presa: Antonelli non correrà a Imola

Che la tentazione di Wolff sia fortissima lo conferma l’indiscrezione, circolata a ridosso del GP di Miami, stando alla quale la Mercedes avrebbe chiesto alla FIA una deroga per far esordire Antonelli già nel Mondiale in corso di F1. Nei piani di Wolff, il pilota italiano avrebbe dovuto prendere il posto di Sergeant sulla Williams, scuderia cui Mercedes fornisce i motori, già dal prossimo GP di Imola.

Un’ipotesi che, tuttavia, non si concretizzerà. Lo ha confermato il team principal della Williams James Vowles. “Non sarà in macchina con noi a Imola”, così ha sentenziato il manager in un’intervista rilasciata al canale ufficiale della Formula1, F1TV. Lo stesso Vowles ha sottolineato come non c’è dubbio che Antonelli abbia grandi capacità ma che “fino a 20 mesi era una su una vettura di F4“.

Toto Wolff dovrà dunque rivedere i suoi piani. Antonelli, peraltro, ha solo un requisito, finora, per ottenere la Super Licenza FIA, necessaria per gareggiare in F1 ovvero quello dei 40 punti ottenuti gareggiando nelle categorie giovanili. Gli mancano gli altri due, ovvero la maggiore età e il possesso di una patente di guida nel paese di origine. Regole quest’ultime introdotte dalla FIA per evitare un nuovo caso Verstappen con quest’ultimo che esordì in F1, nel 2015, ancora minorenne.

Antonelli compirà 18 anni il prossimo agosto e Toto Wolff, verosimilmente, cercherà nuovamente un’altra opportunità per farlo esordire quanto prima in F1. La Mercedes di Hamilton lo attende..