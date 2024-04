Sinner impressionante: numero uno e nuovo record

Altro primato per Jannik Sinner che, dopo la pausa della settimana post Monte Carlo, torna a Madrid da testa di serie numero uno

Reduce dalla dolorosa – per le modalità con le quali è arrivata – sconfitta contro Stefanos Tsitsipas nella semifinale del torneo di Monte Carlo, Jannik Sinner ha ricaricato le pile per la seconda parte della stagione sulla terra battuta. Quella in cui si farà davvero sul serio. Quella che potrebbe regalare delle enormi soddisfazioni personali anche in termini di ranking ATP.

Dopo aver saltato volontariamente il torneo di Barcellona, che ha visto la riedizione dell’ultimo atto del Principato con la rivincita di Casper Ruud, sconfitto al Country Club, nei confronti del tennista greco, il campione di San Candido è pronto per il Mutua Madrid Open, il Masters 1000 della capitale spagnola che vede scendere in pista tutti i migliori giocatori del mondo. Anzi, quasi tutti.

Già perché, a pochi giorni dall’inizio del torneo, è arrivata la conferma sul forfait di Novak Djokovic alla kermesse spagnola. Il serbo, che non aveva disputato il torneo nemmeno nel 2023, ha preferito riposarsi in vita dell’accoppiata Roma-Parigi. Quando, in ottica ranking, dovrà difendere un quantitativo di punti non da poco.

Sinner numero uno del seeding: a Madrid per la storia

Il campione di Belgrado, come detto, non si era presentato alla ‘Caja magica’ neppure 12 mesi fa. Al pari del nativo di San Candido. Si apre dunque, per Sinner, una ghiotta possibilità per guadagnare dei preziosi punti utili ad avvicinare il serbo nella corsa al numero uno del mondo. Al di là di come finirà nella capitale spagnola, l’azzurro ha già stabilito un piccolo record. Un qualcosa di davvero impensabile fino a qualche mese fa.

Come evidenziato su a ‘Tutti Convocati’ dal giornalista Vincenzo Martucci, è la prima volta in assoluto che un tennista italiano si presenta ai nastri di partenza di un torneo Masters 1000 da numero uno del tabellone principale. Un primato che, evidentemente, non potrà essere nemmeno eguagliato negli anni/ decenni a venire.

Martucci ha evidenziato: “Ha battuto un altro record, mai un italiano era stato numero 1 nel tabellone di un Masters 1000. Lui ha dichiarato che va a Madrid solo per allenarsi in vista di Roma, però non escludo un exploit di Jannik a sorpresa anche in Spagna”.

Jannik, che aveva dichiarato di prender parte all’impegnativo torneo madrileno come una sorta di preparazione in vista degli attesissimi Internazionali d’Italia (e tenendo nel contempo una finestra bene aperta sul Roland Garros) potrà testare il suo stato di forma nella consapevolezza che tutto ciò che di buono dovesse arrivare, sarà di guadagnato.