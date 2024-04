Tensione Marquez-Bagnaia: annuncio UFFICIALE

Il rapporto tra Marquez e Bagnaia è nato sotto i peggiori auspici. Il campione del mondo e il fuoriclasse di Cervera si sono scontrati in Portogallo

Che il rapporto tra loro due fosse segnato da un’accesa e dura rivalità era inevitabile. Sia Francesco Bagnaia che Marc Marquez vogliono entrambi centrare lo stesso traguardo, il titolo mondiale di MotoGP, e il clamoroso passaggio dello spagnolo di Cervera dalla Honda al Team Gresini non ha fatto altro che inasprire le tensioni tra i due piloti.

Marquez può disporre di una moto, la Desmosedici 2023, molto simile alla Ducati aggiornata in dotazione a Bagnaia e per questo il fuoriclasse di Cervera è ora in grado di avvicinarsi con fare sempre più minaccioso al vertice della classifica piloti. Il tutto mentre vecchi e nuovi rivali hanno iniziato a fare la voce grossa.

Il momento di maggior tensione tra il campione piemontese e l’ex rivale di Valentino Rossi si è verificato sul circuito del Portimao durante gli ultimi giri del Gran Premio del Portogallo. I due sono caduti in seguito a un contatto avvenuto durante un tentativo di sorpasso di Marquez ai danni di Bagnaia. Nessuna grave conseguenza, per fortuna, visto che entrambi sono rimasti illesi.

Né il campione del mondo in carica né lo spagnolo plurititolato hanno però guadagnato punti in classifica. Una circostanza che i vertici della Ducati non hanno accolto con particolare entusiasmo, tutt’altro. Il management di Borgo Panigale ha infatti messo in guardia entrambi, invitandoli a non ripetere quanto accaduto.

Marquez-Bagnaia, la tensione è alle stelle: arriva il messaggio chiarificatore

A farsi portatore del messaggio da inviare ai piloti è stato il direttore sportivo della Rossa, Mauro Grassilli, che ha fatto chiarezza durante una sua intervista concessa al portale Crash.net: “Non ho fatto niente di straordinario, molto semplicemente ho inviato un messaggio a Pecco e a Marc uno o due giorni dopo la gara del Portogallo“.

Grassilli ha poi spiegato il contenuto del messaggio stesso: “Ho chiesto a entrambi se tutto fosse sotto controllo e di spegnere sul nascere qualsiasi tensione tra loro. Ho avuto una risposta confortante sia da Bagnaia che da Marquez, le loro parole mi hanno rassicurato“.

Per ora dunque nessun problema tra i due, almeno fino al prossimo scontro. Non si può infatti escludere che in un prossimo futuro il campione del mondo e il campione di Cervera possano scontrarsi ancora. Nelle gare della MotoGP la percentuale di incidenti tra piloti è di gran lunga maggiore rispetto alla Formula 1.