La Ferrari cambia colore: ecco cosa sta succedendo

La Ferrari ha deciso di cambiare colore in vista del Gran Premio di Miami: un’incredibile notizia che ha mandato in estasi i tifosi della “Rossa”

La scuderia di Maranello è pronta a stupire il mondo della Formula 1 in vista della gara che si terrà in Florida nel week end del 3-5 maggio. Una novità che porterà di certo un grande riscontro non solo a livello di marketing. Sarà un cambiamento iconico.

La Ferrari ha iniziato la stagione con l’obiettivo minimo di diventare la seconda forza del Circus dietro alla Red Bull. In queste prime 5 gare l’obiettivo è sostanzialmente riuscito, con 5 podi complessivi (3 Sainz e 2 Leclerc) e la bellissima doppietta di Melbourne. A Maranello però vogliono di più e sperano di poter ricucire il gap con Verstappen con il passare delle gare, anche per prepararsi al meglio in vista del 2025 (con l’arrivo di Hamilton).

In Giappone e Cina le cose non sono andate come ci si augurava e soprattutto a Shanghai ci sono stati dei passi indietro dal punto di vista della prestazione. La Sprint Race del sabato ha complicato le cose, non permettendo di ottimizzare gli assetti della vettura. Inoltre le condizioni metereologiche di certo non hanno aiutato in tal senso, rendendo il quarto e quinto posto alla fine il miglior risultato possibile sia nella versione di corsa breve che in quella domenicale.

A Miami la Rossa spera di trovare riscatto, anche perché arriveranno finalmente i primi aggiornamenti per la SF-24, che dovrebbero permetterle di migliorare in alcuni aspetti aerodinamici.

GP Miami, clamorosa novità per la Ferrari: la vedremo di un altro colore

La grande novità in vista del Gran Premio di Miami (3-5 maggio) non riguarderà però solo le componenti tecniche evolute che vedremo sulla SF-24, ma anche il colore della monoposto di Maranello. Si perché assisteremo ad un unicum della storia ferrarista, con la comparsa di due tonalità di blu differenti, che si andranno ad aggiungere al canonico rosso.

Questa scelta omaggerà i 70 anni dallo sbarco del Cavallino Rampante nel mercato statunitense. Il blu non è scelto a caso visto che agli albori del Motorsport le case automobilistiche avevano un colore in base al paese di appartenenza. L’Italia aveva il rosso, gli Stati Uniti il blu ed ecco perché a Miami ritroveremo una Ferrari con tonalità Azzurro La Plata e Azzurro Dino (come specificato dallo stesso costruttore italiano).

C’è da scommettere che come avvenuto per il Gran Premio di Toscana 2020, in occasione della 1.000 gara della Scuderia, anche in questa occasione la livrea sarà spettacolare.