Newey in Ferrari: la notizia che può stravolgere l’attuale Formula 1

Lo abbiamo scritto, detto e rilanciato già lo scorso 1 febbraio, giorno dell’ufficialità di Lewis Hamilton in Ferrari a partire dal 2025: alla Rossa non può bastare solo un (gran) pilota per tornare sul tetto del mondo, serve anche (e soprattutto) una grande macchina.

La stessa, per intenderci, che sta permettendo a Verstappen di cannibalizzare, coadiuvata anche dal talento cristallino del pilota olandese, l’attuale Formula 1. In sostanza, un progetto simile a quello sfornato dalla Red Bull nelle ultime stagioni. Ed allora, quale modo migliore che provare a prendere, e portare a Maranello, colui che questo stesso progetto l’ha prima teorizzato e poi concretamente realizzato.

Adrian Newey, un nome e un cognome chiaramente marchiati a fuoco nei recenti trionfi Red Bull, il dazio più significativo, e pericoloso, che la scuderia austro-inglese rischia di pagare al cospetto del recente “Horner-gate” esploso alla vigilia dell’attuale stagione e che ha portato alla luce evidenti, e marcate, fratture interne ad un progetto sportivo apparentemente impenetrabile.

Dall’Inghilterra, fonte BBC, tanto quanto dalla Germania, in questo caso tra le righe di Auto Motor und Sport, sembrano avere pochi dubbi al punto di sganciare una bomba assestata e definitiva: Newey lascerà la Red Bull a fine stagione. Infastidito e distante dallo squallido polverone che la lotta intestina tra Horner e Marko ha lasciato in eredità.

Non solo, sempre le stesse fonti confermerebbero che alla porta dell’ingegnere britannico avrebbero bussato due team: Aston Martin, che dal 2026 verrà motorizzata Honda con cui Newey ha già lavorato e bene in passato, ma soprattutto Ferrari.

Tra i corridoi di Maranello una stanza libera per Newey sembra esserci da tempo, ma quella che fino a poco tempo fa sembrava solo un’utopia potrebbe, oggi, trasformarsi in una concreta realtà, visto che proprio la Rossa sembrerebbe essere la destinazione più gradita.

Newey in Ferrari a partire dal prossimo anno, insieme ad Hamilton e per sviluppare di nuovo e finalmente la monoposto più forte in circolazione. Eccola la tanto attesa rivoluzione, l’unica che potrebbe (per davvero) ridisegnare gli equilibri di questa Formula 1.