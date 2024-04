DurissImo colpo per Berrettini, l’ultimo gesto spopola sul web: cos’è successo

Matteo Berrettini prova la risalita dopo un lungo periodo negativo, ma per lui arriva una notizia piuttosto particolare

Per diverse stagioni, Matteo Berrettini è stato l’alfiere del tennis azzurro, anticipando l’esplosione di Jannik Sinner issandosi nella top ten e restandoci a lungo. Spingendosi fino alla posizione di numero 6 al mondo, ma, da quel momento, affrontando una lunga serie di difficoltà, da cui sta provando a rialzarsi.

Se nel 2022, tra alti e bassi, era comunque riuscito a ritagliarsi non poche soddisfazioni, il 2023 per lui è stato, sportivamente parlando, un annus horribilis, costellato da problemi fisici di ogni tipo, che lo hanno condizionato profondamente fino a un vero e proprio tracollo nel ranking ATP. Dopo l’infortunio patito agli Us Open alla fine dell’estate, Matteo era rimasto lontano dai campi addirittura per sei mesi.

In questo modo, era scivolato fino alla 154esima posizione in classifica. Ma non ha mai smesso di lavorare e di credere nel suo riscatto, ringraziando i fan che lo hanno sempre sostenuto. Il duro lavoro dell’ultimo periodo, qualche risultato lo ha dato. Matteo è tornato a vincere un torneo nel circuito maggiore, a Marrakech, risalendo all’interno della top 100. Siamo ancora lontani dal top, ma è già un primo traguardo significativo.

Qualche ulteriore rallentamento, dato da una brutta influenza che gli ha consigliato di rinunciare alla partecipazione a Madrid. Ora, nel mirino, ci sono gli Internazionali di Roma e il Roland Garros. Appuntamenti cui potrebbe prepararsi con il Challenger di Cagliari. I tifosi sperano di vedere ulteriori passi avanti, ma nel frattempo, per lui arriva una brutta notizia.

Melissa Satta dimentica definitivamente Berrettini: ecco con chi è stata vista

Qualche mese fa, dopo più di un anno, la rottura con Melissa Satta. Una separazione avvenuta di comune accordo tra il tennista e la showgirl sarda, mantenendo ottimi rapporti, come testimoniato dalle belle parole che l’uno ha speso nei confronti dell’altra. E’ davvero finita, niente spazio per ritorni di fiamma, anche perché Melissa avrebbe già un nuovo amore.

L’ex velina di Striscia la Notizia ha trascorso un weekend a Madrid insieme con alcuni amici. In quell’occasione, il magazine ‘Chi’ l’avrebbe vista insieme a Carlo Gussalli Beretta, ex fidanzato di Giulia De Lellis.

Al momento, non ci sono conferme, ma Melissa sembra davvero intenzionata a guardare avanti. Come del resto, sta facendo Matteo, non solo in campo. Dato che alcune settimane fa sarebbe stato visto con Federica Lelli, ex del cantante Ultimo.