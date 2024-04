Lecce-Monza 1-1: i salentini sprecano nel finale

Termina 1-1 la sfida del Via del Mare tra Lecce e Monza. Al vantaggio nel finale di Krstovic risponde poi Pessina su calcio di rigore. I salentini sprecano così un incredibile chance di guadagnare 3 punti in lotta salvezza.

Lecce-Monza, le formazioni

LECCE (4-4-2): Falcone; Gendrey, Baschirotto, Pongracic, Gallo; Oudin, Blin, Rafia, Dorgu; Krstovic, Piccoli. Allenatore Luca Gotti.

MONZA (4-2-3-1): Di Gregorio; Birindelli, Izzo, Mari, Kyriakopoulos; Bondo, Akpa Akpro; Valentin Carboni, Pessina, Zerbin; Colombo. Allenatore: Raffaele Palladino.

La partita, il primo tempo

Partenza a rilento della gara. Al 10′ la prima occasione del Lecce. Tutto nasce da una corta respinta di Pablo Mari su cross di Gendrey; prova ad approfittarne Blin che, di piatto, mira all’incrocio. Di Gregorio fuori causa, ma pallone che termina a lato di poco. Al 15′ il primo cartellino giallo del match lo prende Colombo, intervento in ritardo su Blin che lo aveva nettamente anticipato a metà campo. Non un grande avvio da parte del centravanti, accolto comunque con una standing ovation dal pubblico locale. 10 minuti e si pareggia il conto dei cartellini gialli. Bella giocata di Akpa Akpro a centrocampo, intervento in ritardo del centrocampista e ammonizione inevitabile. Allo scadere del primo tempo il Monza rischia. La combina grossa Di Gregorio, un passaggio totalmente sbagliato che permette a Krstovic di recuperare subito palla. Tuttavia anche l’attaccante giallorosso perde l’attimo permettendo alla retroguardia ospite di recuperare in extremis. Termina 0-0 la prima frazione.

La partita, il secondo tempo

Avvio di ripresa sulla falsa riga della prima frazione senza particolari emozioni. All’ora di gioco i primi cambi. Fuori Colombo e Carboni per Djuric e Colpani nel Monza. Fuori Rafia e Piccoli e dentro Gonzalez e Sansone nel Lecce. Non cambiano i ritmi e al 70′ i due tecnici cambiano ancora. Fuori Dorgu. Dentro Almqvist nel Lecce. Il Monza risponde con Maldini per Zerbin. Poco dopo ammoniti poi Krstovic e Izzo. Monza che inserisce Gagliardini per Akpa Akpro con il subentrato che poco dopo viene ammonito e da diffidato salterà la prossima gara. Entra poi D’Ambrosio per Izzo nel Monza e Pierotti per Oudin. A due minuti dalla fine è il Lecce a sfiorare il vantaggio. Verticalizzazione intelligentissima di Pierotti per Gallo che, evitato Colpani, si ritrova a tu per tu col portiere ma gli calcia tra le braccia. Ragazzi di Gotti che al 92′ trovano però lo stesso il vantaggio. Incredibile disattenzione della retroguardia del Monza, è bravo Pierotti a saltare più in alto di Bondo e a servire lo smarcato Krstovic. L’attaccante lascia partire un missile dai 20 metri che si insacca all’incrocio, impazzisce di gioia il Via del Mare. Vantaggio che dura però lo spazio di 2 minuti. Intervento scomposto e un po’ goffo da parte di Venuti che, in seconda battuta, la tocca con la mano con l’arbitro che dopo revisione al VAR concede il rigore. Dal dischetto non sbaglia capitan Pessina. Termina così 1-1 la gara.