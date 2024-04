Premier League, domani il derby Tottenham-Arsenal. E il City osserva interessato

Sarà una domenica di fuoco per la Premier League. Infatti, nel pomeriggio si giocheranno due gare molto importanti: alle 15 sarà il turno del derby del nord di Londa tra Arsenal e Tottenham. Poi ci sarà, alle 17:30, tra Nottingham Forest e Manchester City. Londinesi e Citizens si stanno giocando la vittoria del titolo e sfideranno avversari che, a loro volta, stanno ancora lottando per i rispettivi obiettivi stagionali.

Il destino della Premier League, nella sfida più delicata

L’Arsenal spera di tornare sul tetto della Premier League grazie dopo 20 anni di attesa. Per raggiungere questo traguardo però i Gunners devono superare la concorrenza del Manchester City che, nel momento decisivo della stagione, sembra aver alzato i giri del motore. Come se non bastasse, domani, nella gara che vale per la 35^ giornata, la squadra di Arteta se la giocherà contro il Tottenham. La sfida più delicata e sentita per i tifosi dell’Arsenal. Gli Spurs sono avversario tutt’altro che malleabile, visto che ricoprono la 5′ posizione in classifica a -6 dall’Aston Villa. Una situazione di classifica che complica ulteriormente i piani, perché se gli Spurs vogliono arrivare in Champions League devono assolutamente battere i rivali cittadini.

Il City giocherà consapevole del risultati dei rivali

Mezz’ora circa dopo la fine della sfida tra Spurs e Gunners, il Manchester City scenderà in campo a Nottingham. I Citizens di Guardiola giocano per vincere la quarta Premier League di fila, e confermare il dominio. Con il Liverpool che si è quasi autoescluso dalla corsa, il City deve rimanere in scia all’Arsenal per poi sfruttare il recupero contro lo stesso Tottenham e operare un nuovo sorpasso.

Non sarà comunque una sfida semplice quella della squadra di Guardiola. Per inseguire il sogno della vittoria dell’ennesima Premier League ci sarà da superare la voglia del Nottingham di fare tre punti salvezza. Molto nella testa della squadra di Manchester passerà dal risultato dell’Arsenal.