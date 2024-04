Premier League, il Manchester City supera Liverpool e Arsenal

Continua la lotta a tre squadre per il titolo della Premier League tra Manchester City, Liverpool e Arsenal. La 33^ giornata, giornata nel weekend (in attesa del Monday night del Chelsea), ha rimescolato nuovamente le carte. Infatti, in testa al campionato inglese risale il Manchester City di Guardiola, capace di un doppio sorpasso con l’ennesima vittoria della sua stagione.

Manchester City in testa alla Premier League

Nella giornata di sabato, il Manchester City si era ripreso la temporanea vetta della Premier League. Una vetta che quest’anno non aveva in solitaria dalla 12 giornata. Il 5-1 risultato della sfida casalinga dell’Etihad Stadium di Manchester. Avversario il neopromossa Luton Town, ancora in corsa per mantenere il suo posto il Premier League. Un successo netto con le reti Kovacic, Haaland, Doku e Gvardiol (ancora a segno dopo la Champions League) più l’autogol di Hashioka che ha sbloccato il risultato. I tre punti per i citizens erano fondamentali per restare almeno al passo di Arsenal e Liverpool che lo precedevano. Eppure la vittoria della squadra di Guardiola ha fatto molto di più: ha messo pressione alle due battistrada.

Arsenal e Liverpool che regalo!

Devono mangiarsi le mani Arsenal e Liverpool che nella domenica di Premier League si sono fatti condizionare dal risultato dei rivali vestiti in blu.

In particolare il Liverpool ha gettato via al vento un’occasione irripetibile per tenersi la vetta. Ad Anfield Road è arrivato il Crystal Palace, che ha fatto la sua onesta partita di contenimento e ripartenza vincendo alla fine 0-1 (Eze). Tante le occasioni sprecate dal Liverpool, che sta evidentemente attraversando un momento di grande difficoltà considerata anche la situazione in Europa League. Il ko interno mancava per i Reds dall’autunno 2022 e arriva proprio in una fase cruciale e in una sfida che guardando il calendario della Premier League doveva quasi favorire la squadra di Klopp nella corsa al titolo.

In serata, invece, l’Arsenal ha fatto un altro grande regalo a Guardiola & co. La sconfitta interna con l’Aston Villa grida vendetta. Anche perché i Gunners erano consapevoli dei risultati del City, ma soprattutto del Liverpool e l’occasione di tenersi la vetta solitaria era troppo ghiotta. Invece, niente da fare. I continui attacchi della squadra di Arteta sono falliti e nel finale l’Aston Villa, individuato nel percorso dei londinesi come primo grande pericolo, hanno vinto la partita. A firmare il successo sono stati Bailey e Watkins. La formazione di Birmingham non è nuova a certi exploit in questa stagione, ma l’Arsenal ha gettato alle ortiche un’occasione incredibile per staccare i Reds e rimanere davanti ai Citizens. La lotta per il titolo si fa sempre più serrata.

Ora la classifica dice: Manchester City 73, Liverpool e Arsenal 71. Ma attenzione molto dipenderà, a questo punto come dimostrato dall’Arsenal, dal calendario.