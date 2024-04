Premier League, è lotta a tre a sette giornate dalla fine

La Premier League sta mettendo in scena la lotta al titolo più appassionante degli ultimi anni in Europa. A sette giornate dalla fine, Arsenal, Liverpool e Manchester City sono tutte vicinissime in testa alla classifica. I Gunners londinesi e i Reds sono appaiati in testa a quota 71 (con la formazione di Arteta in vantaggio allo scontro diretto), dietro il Manchester City a un solo punto. Sette gare, 21 punti in palio con tre squadre in un solo punto, tutte realmente in lizza per il titolo della Premier League.

Lo sprint per la vittoria della Premier League

Sarà una sfida all’ultimo “sangue” quello per il titolo della Premier League tra Arsenal, Liverpool e Manchester City. Nelle ultime due giornate, il “triello” si è compattato addirittura più di prima. Innanzitutto per il pareggio tra Man City e Arsenal, e poi per il pari del Liverpool in casa del Manchester United, ieri.

Nelle prossime sette gare le tre squadre si sfideranno su calendari non troppo simili. Probabilmente il calendario più complicato, almeno sulla carta è quello dell’Arsenal. Poi a seguire quello del Liverpool di Klopp. E infine, sempre sulla carta, quello del Manchester City. In comune, curiosamente, ci sono ben due avversari: Wolverhampton e Tottenham.

Il calendario dell’Arsenal

La squadra di Mikel Arteta avrà ben tre scontri contro squadre di primo piano e più in generale con ben quattro squadre delle prime cinque della classifica. Di mezzo ci sarà intanto la Champions League, almeno per ora, con la sfida contro il Bayern Monaco. Aston Villa in casa, Wolves in trasferta, Chelsea in casa, derby delicatissimo con Tottenham in casa degli Spurs, in casa col Bournemouth, in trasferta con il Manchester United e infine in casa con l’Everton. Le insidie principali sono rappresentate soprattutto dalle gare con le big, e soprattutto nei delicati derby londinesi.

Il calendario del Liverpool

In casa Liverpool, come all’Arsenal, c’è l’Europa di mezzo. Seppur minore, l’Europa League sarà un’insidia per il Liverpool in questo rush per la vittoria della Premier League. I Reds avranno un calendario molto particolare in questo sprint: delle sette gare in programma, quattro sono in trasferta (di cui tre consecutive). L’unica “big” da affrontare sarà il Tottenham, mente alla penultima ci sarà la gara con il temibile Aston Villa di Una Emery, attualmente quinto. Il calendario: Crystal Palace in casa, Fulham in trasferta, Everton in trasferta, West Ham in trasferta, Tottenham in casa, Aston Villa in trasferta e Wolves in casa.

Il calendario del Manchester City

In casa Man City per la corsa al titolo di Premier League, la squadra di Guardiola deve fare almeno un punto più delle due che gli stanno davanti. I Citizens quindi partono inevitabilmente in svantaggio. L’incognita più grande per il City è che oltre all’Europa, ha ancora la FA Cup e, non solo, delle 7 gare ancora da giocare, la sfida c’è una sfida col Tottenham ancora da fissare e presumibilmente sarà programmata per l’ennesimo infrasettimanale. Questo il calendario del City, con la sfida con gli Spurs a Londra in sospeso: Luton in casa, Brighton in trasferta, Nottingham in trasferta, Wolves in casa, Fulham in trasferta e West Ham in casa.