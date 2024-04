Serie A, domani Napoli-Roma: azzurri a caccia del riscatto

Domani alle 18, al Maradona sarà tempo di Napoli-Roma. Una delle sfide più attese di questo turno perché i partenopei inseguono ancora la possibilità di qualificarsi perlomeno all’Europa League e puntano a rovinare il grande momento dei giallorossi. Di contro, la formazione di Daniele De Rossi vuole proseguire a stupire e vuole assolutamente difendere il 5° posto. Sarà una sfida particolare soprattutto per il tecnico dei giallorossi che farà il suo esordio da allenatore nello stadio intitolato a Diego Armando Maradona, “primo” tifoso del Boca Juniors, club in cui il tecnico romanista ha chiuso la sua carriera.

Napoli, contro la Roma serve una reazione

Un solo punto nelle ultime due gare, la seconda sconfitta stagionale su due gare contro l’Empoli e l’impressione che la squadra abbia mollato e sia già in vacanza. Fatti e sensazioni che fanno davvero male al Napoli, che domani con la Roma cerca una reazione nel finale di una stagione ai limiti della sciagura. I Campioni d’Italia hanno abdicato lunedì, quando l’Inter ha matematicamente vinto lo scudetto 23/24. Tuttavia, Calzona e i suoi devono rendere onore fino alla fine allo scudetto che portano sulla maglia.

E in questo finale di stagione, non c’è solo l’onore in ballo ma anche la voglia di rimanere in Europa. La fortuna ha voluto che 6°, 7° e 8° posto contassero per Europa League (i primi due) e Conference. L’occasione per i partenopei di rimanere per l’ennesima stagione dentro le coppe e non rendere ancora più amara la stagione post Scudetto. Una reazione che ha chiesto a gran voce anche Francesco Calzona nell’intervista rilasciata a DAZN alla vigilia della gara. Non ci sta il tecnico a finire il campionato in maniera così negativa. E quale occasione migliore che farlo con la Roma di De Rossi? Gli azzurri possono mettere i bastoni tra le ruote ai giallorossi nella corsa Champions League e regalare una soddisfazione al pubblico di casa.

De Rossi, finale di fuoco

Al di là delle polemiche sul calendario, quello della Roma è un finale di stagione molto importante. La squadra di Daniele De Rossi parte dal Maradona per difendere il 5° posto e deve farlo al meglio delle sue possibilità nonostante una Europa League che incombe. Contro il Napoli, la Roma cerca l’ennesima vittoria, spinta dall’entusiasmo della vittoria contro l’Udinese all’ultima azione utile della partita. La Roma deve difendere la 5^ posizione, consapevole che l’Atalanta avrà probabilmente fino alla fine il bonus del recupero contro la Fiorentina.

Insomma, per la truppa giallorossa, ogni gara è fondamentale per arrivare in fondo a questa stagione conseguendo un piazzamento Champions che era sempre sfuggito nel precedente biennio con José Mourinho. De Rossi è chiamato alla sfida più difficile: gestire le energie in vista della semifinale contro il Bayer Leverkusen e allo stesso tempo continuare a vincere in campionato. Anche su un campo complicato come quello di Napoli.