Sinner numero uno in classifica ATP, annuncio e parte la festa

Jannik Sinner punta a diventare il numero uno in classifica ATP: c’è già l’annuncio, esplode la festa per il tennista italiano

Jannik Sinner è l’astro nascente del tennis mondiale in questo 2024. Grazie alle impressionanti vittorie dell’altoatesino, che è finito sconfitto solo in due occasioni nei tornei a cui ha partecipato, il classe 2001 si è issato fino al secondo posto del ranking Atp. Attualmente è dietro solo al mostro sacro Novak Djokovic, con la speranza di arrivare presto al gradino più alto del podio.

Il sogno di Sinner, e di tutto lo sport italiano, è quello di centrare il primato che presto o tardi potrebbe essere suo. Il grande rivale serbo fa parte di un’altra generazione e prima o poi cederà il passo al nuovo che avanza. Sinner vuole farlo quanto prima, guardandosi bene dalla concorrenza di altri enfant prodige come ad esempio lo spagnolo Carlos Alcaraz che ha già dimostrato l’enorme potenziale a sua disposizione.

Sinner numero uno nella classifica ATP: arriva l’annuncio

Di questo e di molto altro per quanto riguarda l’intero movimento del tennis in Italia ne ha parlato Angelo Binaghi, presidente della Federazione Italiana Tennis e Padel durante la conferenza stampa che ha presentato gli Internazionali BNL d’Italia del 2024. A breve si partirà col torneo di casa nostra, che vedrà i tennisti di tutto il mondo impegnati al Foro Italico di Roma tra qualche settimana.

Binaghi ha rilasciato alcune dichiarazioni alquanto importanti che aprono a scenari incredibili: “Il futuro vedrà l’intero movimento del tennis italiano protagonista” si dice sicuro il noto dirigente. Che poi continua parlando di quale sarà il primo obiettivo da seguire: “Penso che abbiamo raggiunto il punto più alto e vogliamo continuare a crescere. L’obiettivo è questo e se non fossimo ambiziosi ci saremmo già ritirati dal tennis” è la stoccata di Binaghi. Poi passa a parlare nei dettagli del secondo posto nel ranking Atp di Sinner.

“La verità è che siamo stufi di essere secondi. Lo è Sinner in classifica, lo siamo noi nel mondo con gli Slam e anche in Italia come sport dopo il calcio. Ad oggi il tennis ha scavalcato qualsiasi altro movimento dopo quello del pallone. Lo sport però insegna che bisogna provare a vincere, non si può essere eterni secondi” arringa un agguerrito Binaghi. La chiosa finale è ancora sul primo posto di Sinner: “L’ho già detto che sarà lui a riuscirci per primo“.