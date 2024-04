Verstappen ha spiazzato tutti: ha cambiato davvero

Se non si tratta di un vero e proprio colpo di scena allora poco ci manca: fatto sta che Max Verstappen, ancora una volta, spiazza tutti

Max Verstappen ha iniziato la sua stagione con la Red Bull proprio come aveva concluso quella precedente, ovvero vincendo. Fino a questo momento ha totalizzato 4 vittorie su 5. Una media davvero niente male se si pensa che siamo, appunto, solo all’inizio di questa strepitosa annata. Il prossimo Gran Premio è quello di Miami. Anche qui ci saranno delle importanti novità. La sua tenuta presenterà una novità estetica. Proprio come la Ferrari che, da poco, ha anche annunciato la partnership con HP come nuovo sponsor della scuderia di Maranello.

Cosa succederà, invece, al pilota belga-olandese? Scenderà in pista con un casco speciale che, a quanto pare, sarà pronto a riutilizzare anche negli altri due appuntamenti che lo vedranno sicuro protagonista negli Stati Uniti D’America. Dopo Miami la prossima colorazione sarà presente anche ad Austin, per il GP degli USA, e a Las Vegas. Una novità importante, quindi, quella che riguarda il suo casco. Lo stesso che ha voluto presentare sui propri canali social e YouTube.

Verstappen presenta il suo nuovo casco per gli USA

Queste sono alcune delle sue parole in merito al nuovo casco: “Questo casco è per le gare negli Stati Uniti, volevo fare qualcosa di completamente diverso. Fino a qualche anno fa proponevamo un nuovo design per ogni weekend del GP. Ora ho pensato che sarebbe stato bello correre con gli stessi colori per tutti i prossimi Gran Premi che effettueremo negli Stati Uniti. Nelle tre gare in America i tifosi si distinguono per me. Sono estremamente appassionati e amano le corse in generale”.

“L’obiettivo è quello di offrire loro il miglior spettacolo possibile. Corriamo su piste uniche e in luoghi emozionanti, come Miami e Las Vegas e quello di Austin in Texas. Questo Paese è molto grande. Penso che sarà molto bello”, ha aggiunto il campione in carica.

Something special for the USA 🇺🇸 this season. Really looking forward to driving with this helmet at all the US Grands Prix ✌️ You can get your scale model helmet at https://t.co/46lRXQtA7q pic.twitter.com/02LJgLRL1Z — Max Verstappen (@Max33Verstappen) April 23, 2024



In conclusione fa chiarezza sul colore: “Mi piace molto questo blu, sembra molto fresco. Ho posizionato la bandiera degli Stati Uniti sul retro del casco. Sono del parere che abbiamo trovato un design bello. Quelli che abbiamo vissuto sono stati momenti a dir poco fantastici ad Austin, Miami e Las Vegas. Sono onorato di continuare la nostra storia negli USA con questo casco”.