Clamoroso Schumacher: battaglia incredibile, tifosi commossi

Battaglia incredibile, il ricordo in pista di Michael Schumacher è indelebile: i tifosi del tedesco rimangono ancora a bocca aperta

Passano gli anni ma il nome di Michael Schumacher continua a rimanere stampato a caratteri cubitali nel mondo della Formula 1.

Il 29 dicembre 2013 il tedesco fu vittima di uno sciagurato incidente sugli sci mentre era in vacanza con la famiglia. Un episodio che ha cambiato per sempre la vita dell’ex campione della Ferrari che da allora è finito lontano dai riflettori. Sua moglie Corinna non ha fatto altro che proteggerlo, vista la situazione assai delicata. Ed è così che della vita di Michael, così come della sua salute, si sa ormai poco o nulla.

Ha compiuto 55 anni lo scorso 3 gennaio e le ultime novità parlano di una possibile presenza del tedesco al matrimonio tanto atteso di sua figlia, Gina Maria che dovrebbe avere luogo nella villa di Maiorca la prossima estate. Ciò farebbe pensare ad un miglioramento delle condizioni di Michael anche se non sono mai arrivate conferme ufficiali in tal senso.

Parallelamente ha fatto scalpore e storcere il naso a molti la scelta della famiglia di mettere in vendita all’asta organizzata da Christie’s e di scena il prossimo 13 maggio a Ginevra in Svizzera la costosissima collezione privata degli orologi di Schumi, alcuni regalatigli dal grande amico Jean Todt.

Ciò che è accaduto nelle scorse ore però ha dell’incredibile. A volte il passato ritorna ed il video spuntato dal nulla ha lasciato davvero commossi i tifosi dell’ex ferrarista: indimenticabile Schumacher.

Duello da brividi: commozione Schumacher

Di vittorie nella sua carriera Michael Schumacher ne ha collezionate a bizzeffe. Ma sono alcuni duelli ad essere passati alla storia come tra i più spettacolari e apprezzati nelle pagine della Formula 1.

Non può mancare quello proposto da un tifoso su ‘X’ che riguarda il duello tra il tedesco e Fernando Alonso, allora alla Renault, in occasione del GP di San Marino del 2005. Un’annata che si chiuse con la conquista del primo titolo mondiale da parte dell’asturiano che anche in quell’occasione batté Michael.

Ontem fez 19 anos da incrível batalha entre Alonso e Schumacher, no GP de San Marino de 2005 #F1pic.twitter.com/MBQq2C7BCA — Felipe Meira (@Felipemmeira) April 25, 2024

Partito 16esimo dopo le deludenti qualifiche il tedesco fu autore di una rimonta da extraterrestre. Alonso però riuscì a resistere nonostante il ‘Kaiser’ riuscì a chiudere al secondo posto ad appena due decimi dal pilota spagnolo.

Uno dei duelli più appassionanti che – manco a dirlo – hanno visto al centro di tutto proprio Michael. Un pilota che per talento e coraggio in pista ancora oggi ha pochi eguali.