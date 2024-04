Colpo di scena Ferrari, l’annuncio sta spopolando: tutto stravolto per Leclerc e Sainz

Colpo di scena Ferrari: l’annuncio dei giorni scorsi sta spopolando tra i tifosi, tutto stravolto per i due volti della “Rossa”, Charles Leclerc e Carlos Sainz

Incredibile cambiamento in casa Ferrari. L’annuncio è arrivato nei giorni scorsi e i tifosi non stanno più nella pelle. Il “Cavallino Rampante” è stato fin qui autore di un’annata interessante, lontana dai fasti di venti anni fa ma apparsa comunque in netta ripresa rispetto il passato recente. Merito anche della condizione strepitosa di Carlos Sainz, protagonista di un colpo di coda nella sua avventura alla Ferrari.

Tutti sanno, infatti, che il suo contratto scadrà a fine anno e la dirigenza ha già reso noto che non intende rinnovargli il contratto. Al suo posto arriverà Lewis Hamilton. Molti tifosi non sono d’accordo con questa scelta, soprattutto considerando come sta andando la stagione dello spagnolo. C’è da dire che Leclerc, invece, pare stia soffrendo l’ascesa del compagno di scuderia e che tra i due ci sia una sorta di “battaglia” interna.

Al netto dei temi legati strettamente al rendimento, in pista arriverà presto un cambiamento importante.

L’annuncio arrivato nei giorni scorsi sta facendo discutere molto sui social i tifosi. Leclerc e Sainz saranno protagonisti di questo cambio, per la precisione nel Gran Premio di Miami di domenica 5 maggio. Di cosa si tratta?

In occasione di quel GP, la scuderia di Maranello cambierà il colore della propria livrea. Non più rossa ma azzurro. Ciò sarà una sorta di omaggio al passato, quando le divise dei meccanici avevano questo colore. L’omaggio sarà totale in quanto sia le tute che le polo speciali avranno questa livrea in Florida. Anche sulle vetture di Leclerc e Sainz ci saranno dei richiami, probabilmente sulle due ali inferiore e posteriore.

La rossa si tingerà così d’azzurro per celebrare la propria storia e la propria tradizione. Per la precisione si tratta di sfumature cromatiche di “Azzurro La Plata” e “Azzurro Dino”, come si può leggere dai comunicati della stessa scuderia per spiegare questa scelta. La nota è apparsa sul sito ufficiale della “rossa” in cui vengono spiegati dettagliatamente i motivi. “Le due tonalità di azzurro rivivranno in diversi aspetti del mondo di Scuderia Ferrari, fra i quali una speciale livrea della SF-24 di Formula 1 che sarà impiegata unicamente per la gara di Miami e svelata in Florida”, si legge.