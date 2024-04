Atalanta, un mese di passione: 8 o 9 partite per riscrivere la storia

L’Atalanta esce da due settimane di fuoco e si tuffa in questo finale di stagione consapevole di poter riscrivere la storia. I nerazzurri hanno a disposizione 8 gare, 9 se le cose andranno per il verso giusto, per compiere un autentico miracolo e fare un passo nella leggenda. La formazione di Gian Piero Gasperini, infatti, è in piena corsa per un posto nella prossima Champions League in campionato, è in finale di Coppa Italia contro la Juventus e in semifinale di Europa League contro l’Olympique Marsiglia.

Atalanta, un mese per fare la storia

Dopo aver concluso 10 giorni straordinari che hanno portato la squadra ad eliminare il Liverpool, rimettersi in scia al Bologna per la Champions League e rimontare la Fiorentina per approdare il finale di Coppa Italia, l’Atalanta guarda ad un mese strapieno di partite. Saranno 8 o forse 9, se nel doppio turno con l’OM, Gasp e i suoi dovessero conquistare la finale di Europa League.

Un mese in cui la Dea potrebbe riscrivere la propria storia. Vincere la Coppa Italia significherebbe bissare la vittoria dell’unico trofeo nella bacheca orobica del 1962/63.

Il sogno europeo

Lo stesso discorso, anzi potenzialmente più importante, vale per l’Europa League. Vincere un trofeo europeo consacrerebbe la De tra le big del nostro campionato e Gasperini tra i migliori allenatori del nostro calcio. Di mezzo c’è però la semifinale in doppia sfida con l’OM che, però, arriva al penultimo atto dopo una stagione molto travagliata. Inevitabilmente il doppio confronto che partirà giovedì con l’andata a Bergamo e si concluderà il 9 maggio con la trasferta al Velodrome sarà un momento delicato. La fortuna dei nerazzurri è che di mezzo avranno la sfida con la Salernitana già retrocessa.

Atalanta, la lotta Champions con l’handicap

Inevitabilmente tutte queste gare che hanno un peso specifico importante a livello psicologico potrebbero portar via qualcosa all’Atalanta nella corsa al piazzamento Champions in campionato. La squadra di Gasperini oggi è 6^ ma con la gara contro la Fiorentina da recuperare potrebbe potenzialmente essere davanti alla Roma, nonché a -3 dal Bologna 4°. Una situazione di classifica e di calendario che costringe l’Atalanta ad inseguire, ma consapevole di avere qualche asso nella manica da giocarsi in vista del finale.