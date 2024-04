Il punto sulla zona Europa: l’Atalanta non sbaglia, tre squadre in 4 punti

S’infiamma la lotta per l’Europa. Dopo gli archivi dello Scudetto, c’è ancora molto da scrivere in orbita europea per la graduatoria. Sabato sera è terminata a reti bianche la sfida tra Milan e Juventus: i rossoneri, guardando anche i risultati delle avversarie, hanno staccato aritmeticamente il pass per la prossima Champions. Situazione in evoluzione per le altre, con la Juventus che, a quota 65 punti, vuole archiviare molto presto la pratica tanto agognata da Allegri sin dall’inizio della stagione.

Il Bologna ha pareggiato con l’Udinese, mancando l’opportunità d’aggancio alla Juve. Molto bene l’Atalanta, che ha battuto l’Empoli accorciando sul quinto posto della Roma, ora distante due lunghezze. Ci sono 3 squadre in 4 punti perché la Lazio è a quota 55, attualmente settima. Insomma, tutto davvero molto aperto.