Bayern-Real: Tuchel per salvare la stagione, Ancelotti per un altro record

Tutto pronto per l’andata delle semifinali di Champions League. Semifinali che hanno riservato qualche sorpresa e diverse certezze: una, su tutte, è la presenza del Real Madrid nelle quattro regine d’Europa. I Blancos, domani sera, saranno impegnati in Baviera sul campo del Bayern Monaco per il primo round che poi porterà alla finale di Wembley. La formazione di Carlo Ancelotti, nei quarti di finale, ha battuto il Manchester City di Pep Guardiola in un doppio confronto che ha stupito tutti, soprattutto perché i Citizens dopo i 180′ avrebbero forse meritato qualcosa in più. Il Real, però, non muore mai e questa ne è un ulteriore conferma: la coppa dalle grandi orecchie è come una calamita per la formazione spagnola.

Domani attenzione al Bayern Monaco, che non ha nulla da perdere e vuole provare a salvare la stagione alzando il massimo trofeo europeo. Thomas Tuchel ha il futuro in bilico dopo un’annata disastrata: dopo essere stato eliminato dalla Coppa di Germania e, soprattutto, aver lasciato lo scettro della Bundesliga dopo più di un decennio, altri fallimenti non sono più permessi, nonostante anche una vittoria potrebbe non servire per salvare la panchina dell’ex Chelsea. Tuchel, però, ha un feeling importante con questa competizione e nulla è scontato, soprattutto perché si tratta di una semifinale.

La gara d’andata potrebbe dire già molto sulle ambizioni delle due squadre: il Real vuole provare a centrare un double, Ancelotti vuole un altro record. Il Bayern non può più fare calcoli, per questo motivo ci si aspetta una partita giocata a viso aperto da entrambe, anche perché – arrivati a questo punto della competizione – fare calcoli è totalmente inutile.