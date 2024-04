Real Madrid, Ancelotti: “Bayern imprevedibile. Noi ora abbiamo equilibrio”

Carlo Ancelotti, allenatore del Real Madrid, ha presentato ai microfoni di Sky Sport l’andata della semifinale di Champions in col Bayern Monaco: “Emozionante tornare a Monaco, ho ricordi belli e brutti come l’esonero. Domani però sarà un’altra storia, dobbiamo pensare al presente e non al passato”.

Com’è cambiato il Real quest’anno?

“La partenza di Benzema ha cambiato le cose in attacco, siamo più imprevedibili e abbiamo più mobilità. Anche il Bayern però ha grandi attaccanti, penso a Harry Kane. Domani si affrontano due squadre piene di storia e di campioni”.

Dietro siete ripartiti dalle solite certezze.

“Siamo stati molto solidi dietro nonostante i problemi che abbiamo avuto. Abbiamo trovato un buon equilibrio”.

Che idea ha del Bayern?

“Una squadra imprevedibile, completa”.