Cambia la classifica in Formula 1: annuncio Ferrari

La Ferrari si fa sentire e sembra concordare con la Fia: arriva annuncio sul cambio di classifica

Si attende il prossimo weekend di gara per rispondere ai tanti quesiti che frullano nella testa di molti tifosi della Ferrari. A Miami, sede del prossimo Gran premio, si dovrà invertire la rotta e migliorare quegli aspetti che fino a questo momento hanno fatto storcere il naso a tutti: dunque, si spera che la decisione di anticipare lo sviluppo dei nuovi pacchetti di aggiornamento porti a risultati importanti.

Lo spera soprattutto il team principal Frédéric Vasseur il quale ha intenzione di rimettere la monoposto rossa su un podio in modo da dimenticare gli errori commessi a Shanghai, dove sia Charles Leclerc che Carlos Sainz non hanno portato a termine l’obiettivo minimo, il terzo posto sul podio, lasciando fin troppi spazi di manovra alla McLaren di Norris e Piastri.

Oltre ai temi relativi alla griglia di partenza, pochi giorni fa si è discusso anche della volontà da parte dei vertici della Fia di modificare il sistema di punteggio, un qualcosa su cui Vasseur concorda.

F1, Vasseur: ok a cambio regolamento punteggio

Nell’ultima riunione della F1 Commission, andata in scena lo scorso 25 aprile, i vari team principal hanno discusso della possibilità di modificare l’attuale sistema di punteggio, permettendo quindi a più scuderie di poter guadagnare punti nella classifica costruttori.

Una proposta che intende dare a tutte le squadre la possibilità di dire la loro in una classifica che, fin troppo spesso, termina con i ‘soliti’ noti al vertice. Fia e Fom sono convinti che questo sia il prossimo passo da fare, ma intanto bisogna conoscere il punto di vista delle varie squadre dato che alla fine saranno loro a decidere se questo nuovo sistema possa diventare realtà nelle prossime stagioni.

Interpellato in merito alla questione, Vasseur ha dato la sua disponibilità per quanto riguarda questo tema. L’ingegnere francese appare piuttosto convinto che questa nuova mossa da parte degli organizzatori della competizione possa dare i suoi frutti, anche se non è affatto detto che tutte le scuderie beneficeranno di questo cambio di sistema.

“Non sono contrario al cambiamento delle regole e arrivando dall’Alfa Romeo capisco la frustrazione che si prova nell’ottenere una ricompensa prossima allo zero. Posso capire la frustrazione per questo“, ha detto il team principal francese citato da ‘RacingNews365′.