Entusiasmo e scioltezza: il Genoa di Gilardino acquisisce certezze

Il Genoa di Gilardino sta acquisendo personalità e certezze via via che il campionato giunge nella sua parte conclusiva. Anche ieri sera il Grifone ha conquistato i tre punti, battendo il Cagliari con un risultato netto: 3-0, che sarebbe potuto anche essere più rotondo. Gudmundsson brilla sulla trequarti, il migliore in campo è Frendrup, un motorino effervescente che sa agire con grande cinismo in entrambe le fasi. E nella serata in cui Retegui non timbra il cartellino, l’attaccante aggiunto diventa Thorsby, che segna di testa e sfiora la doppietta quasi in fotocopia (bravo Scuffet a respingere).

In questa parte conclusiva di campionato i liguri vogliono continuare a crescere. Poi si penserà al mercato e alla prossima stagione. Saranno altri capitoli. Un passo alla volta…