Sainz sconvolto: colpa di Hamilton

Carlos Sainz, mentre si prepara per il prossimo Gran premio, non dimentica lo ‘smacco’ ricevuto dalla sua stessa Scuderia

Carlos Sainz fino a questo momento ha dimostrato di essere un pilota affidabile e bravo a sfruttare ogni centimetro concesso dagli avversari: lo si è visto bene in Australia, a Melbourne, dove ha approfittato della grande l’assenza di Max Verstappen in griglia vincendo alla fine il Gp.

Carlos Sainz non intende fermarsi qui e sta sfruttando alla grande la sua ultima stagione in rosso, dato che dal 2025 in poi sarà sostituto da Lewis Hamilton. Il pilota spagnolo non ha ancora digerito lo schiaffo clamoroso di tre mesi fa e intanto continua a studiare tutte le proposte sul tavolo in merito al suo futuro.

Sainz, come è noto, piace a tantissime scuderie: dalla Mercedes, che lo vorrebbe proprio come sostituto di Hamilton, alla Red Bull, passando per l’Audi che farà il suo esordio in griglia nel 2026. Vedremo quale sarà la sua prossima destinazione, ma intanto è lo stesso spagnolo a dirci come si sente a distanza di tre mesi dall’annuncio del suo licenziamento.

Sainz su Hamilton in Ferrari: “Non me lo aspettavo”

Di certo Sainz si sente un tutt’uno con la Ferrari, nelle ultime stagioni ha costruito un grande rapporto con i meccanici e gli ingegneri della Rossa. E i risultati, soprattutto quelli collezionati in questo inizio di stagione (solo a Shanghai non ha ottenuto un podio), parlano chiaro. È un peccato quindi che il filo debba interrompersi in questo modo, ma sta di fatto che la Scuderia ha deciso che sarà Hamilton a prendere il suo posto a partire dall’anno prossimo.

In merito a questo passaggio di mercato che tanti malumori ha creato, Sainz ha recentemente detto di non aver ancora digerito del tutto la decisione dei vertici di Maranello. Intervistato da ‘Sportweek’, settimanale della Gazzetta dello Sport, il pilota di Madrid ha spiegato in poche parole come si sente in questo momento.

“Non me l’aspettavo che Hamilton venisse qui“, dice Sainz rispondendo a una domanda riferita all’arrivo del sette volte iridato. “Ero sicuro di rinnovare con la Ferrari e di essermelo meritato, è stato un duro colpo“. Nonostante questo schiaffo importante, il pilota iberico non ha intenzione di mollare e assicura: “Sarà il mio ultimo anno con loro e voglio dare il massimo“.