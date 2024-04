Sainz senza monoposto: ultimatum e ribaltone

Clamoroso colpo di scena per il futuro di Carlos Sainz in Formula 1: addio Ferrari, il ribaltone è dietro l’angolo

Non vi è alcun dubbio che il mercato piloti sia probabilmente il tema più caldo in questo momento in Formula 1. Certo, c’è un Mondiale da disputare ma con Verstappen e Red Bull in pista è difficilissimo pensare a dei colpi di scena.

In vista dell’anno prossimo, invece, il colpo di scena c’è già stato. Perché nessuno si sarebbe aspettato pochi mesi fa che la Ferrari avrebbe rinunciato ad un pilota di esperienza e grande qualità come Carlos Sainz. Ed invece è successo.

Da Maranello hanno deciso di cambiare, nella speranza che Lewis Hamilton – che approderà in Ferrari all’età di quarant’anni – possa tornare competitivo come un tempo e, chissà, provare a spodestare Verstappen dal trono. Il tutto in ottica 2026 quando cambieranno i regolamenti per la progettazione delle nuove vetture, soprattutto riguardo alle power unit.

Ad ogni modo a farne le spese, cedendo di fatto il suo sedile all’inglese, sarà proprio Carlos Sainz il cui contratto in scadenza a fine 2024 non sarà rinnovato. Sin dallo scorso febbraio quando Hamilton è stato annunciato ufficialmente tra lo stupore generale, si sono moltiplicati i rumors di mercato sul 29enne madrileno

Qualche ora fa, secondo indiscrezioni, è arrivato nei confronti di Sainz un ultimatum che può davvero cambiare tutto nel suo futuro. E così il talento spagnolo potrebbe ritrovarsi a scegliere il prima possibile la sua prossima destinazione in Formula 1.

Sainz, c’è la scadenza: così salta tutto

Si è parlato tanto di Sainz alla Red Bull come possibile sostituto di Sergio Perez che, a fine 2024, vedrà scadere il suo contratto con la Scuderia di Milton Keynes. D’altronde Carlos e Verstappen sono già stati compagni di team in passato, in Toro Rosso.

Si è vociferato anche della Mercedes, anche se al momento Kimi Antonelli ed il sogno Verstappen restano decisamente più avanti nei pensieri di Toto Wolff.

La pista più calda per Sainz, stando a quanto viene riferito da ‘Elgoldigital.com’, rimane quella legata alla ricchissima offerta avanzata dall’Audi. Il colosso tedesco approderà in Formula 1 nel 2026, prendendo il posto della Sauber che, nel frattempo, ha nelle scorse ore annunciato la firma di Nico Hulkenberg per la prossima stagione.

Sainz non sembrerebbe troppo convinto della proposta di Audi, allettante dal punto di vista economico meno da quello tecnico nel breve e medio termine. Entro metà maggio però il pilota della Ferrari dovrà dare una risposta o l’opzione Audi rischierà di sfumare definitivamente. Se alla fine Sainz dovesse rifiutare, Audi proverebbe a prendere uno tra Ocon e Gasly