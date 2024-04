Schumacher è leggenda: lo scatto che fa venire i brividi

Spunta uno scatto bellissimo su Michael Schumacher: il contributo è da brividi, l’ex pilota della Ferrari scalda ancora il cuore di tutti

Sono passati già oltre tre mesi dal suo ultimo compleanno quando Michael Schumacher, circondato dall’affetto della sua famiglia, ha tagliato il traguardo dei 55 anni. Di lui, però, ora come ora si sa poco o nulla.

Soprattutto sulle sue condizioni di salute non filtrano novità certe e rilevanti. La tragedia di Meribel, consumatasi il 29 dicembre 2013, è ormai il passato. Un passato che però ha stravolto la vita di Schumi e della sua famiglia. Si vocifera di come Michael possa essere in ripresa, di come – secondo l’ex pilota Johnny Herbert – il tedesco sia sempre più ‘autonomo’.

Tutte indiscrezioni che non trovano conferma. L’ultima vedrebbe il sette volte campione del mondo addirittura essere potenzialmente presente in occasione del matrimonio di Gina Maria, sua figlia, di scena alla fine dell’estate.

Pare che Mick, suo figlio, sarà il testimone di nozze e che per permettere a Michael di presenziare la villa di Maiorca – dove dovrebbe tenersi in maniera privatissima la cerimonia – sia già stata fornita delle dovute attrezzature per permettere al team medico di Schumacher di assistere in ogni momento l’ex ferrarista.

Hanno fatto poi abbastanza scalpore le voci, confermate, riguardo alla vendita all’asta il prossimo 13 maggio di otto rarissimi orologi che la famiglia è pronta a concedere a ‘Christie’s’ nell’evento che si terrà a Ginevra. Non è chiaro il perché di questa strana scelta: la vendita dovrebbe fruttare poco più di 5 milioni di euro complessivi.

Ad ogni modo solo poche ore fa il web ha regalato una perla incredibile dal passato di Michael: la foto ha lasciato senza parole i suoi tifosi.

Leggenda Schumacher: il ricordo spezza il cuore

La pagina ‘Retromania’ ha nelle scorse ore pubblicato su ‘X’ un post celebrativo in onore del tedesco che ha collezionato successi e donato ricordi indelebili ai suoi tifosi nel corso degli anni. In Ferrari e non solo.

In questo caso lo scatto ritrae Michael Schumacher alla guida della Benetton-Ford. È il 1993, Gran Premio di Monaco. Alla fine a trionfare fu il compianto Ayrton Senna ma Michael riuscì nelle qualifiche a partire secondo alle spalle di Prost.

Un’immagine di rara bellezza quella pubblicata che ha commosso i fan dell’ex pilota sette volte campione del mondo, evidentemente ancora estremamente a cuore di milioni di tifosi sparsi per il mondo.

Le gesta di Schumi rimangono, ancora oggi, un qualcosa di unico e irripetibile. E da ricordi di questo tipo che la sua leggenda continuerà sempre ad essere alimentata.